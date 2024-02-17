一圖看溫度劇烈變化！一夜驟降逾10度　下周四鋒面冷空氣再襲

▲今起溫度回升，不過日夜溫差可超過10度。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

暖濕空氣來了，今天(17日)起到下周三溫度回升，白天溫暖，不過日夜溫度變化劇烈，溫差超過10度；下周四下半天鋒面報到，東北季風增強，北東轉有雨天氣，將再有一波低溫強襲。

未來一周天氣方面，中央氣象署預報員官欣平說明，今天台灣偏東風轉東南風，明天周日華東一帶開始有鋒面建立，台灣附近仍偏東南風、東風，有偏暖偏濕空氣，周日到下周三南邊吹南風、東南風，加上暖濕空氣，台灣海峽一帶和西半部低雲和成霧條件好，夜間和清晨易有霧；鋒面下周四晚間抵達台灣北部，天氣將有所改變。

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雨量變化部分，官欣平表示，今天到下周三天氣不錯，今天東北季風減弱，各地多雲到晴，僅東半部有零星雨，但大多白雲透光；周日到下周三多雲到晴，僅東半部有零星雨，這段時間回溫最明顯，日夜溫差大。

緊接著下周四、下周五鋒面通過，官欣平表示，屆時北東轉涼轉雨，中南部山區周四晚上、周五清晨有零星雨，其他平地多雲到晴，今天到下周三回暖期間，夜間、清晨西半部容易有低雲和霧。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢，其中日夜溫度變化劇烈，溫差可達10度以上。（圖／氣象署）



至於未來一周溫度變化，官欣平表示，未來溫度有劇烈變化，今天一路到下周四，北部溫度落差大，日夜變化明顯，下周一到下周二北台灣高溫29度，很溫暖，全台灣也慢慢回溫，清晨低溫15到18度，白天高溫26到29度。

官欣平表示，溫暖天氣一直到下周四下半天之後，北部、東半部開始有降雨，北部溫度開始下降，下周五鋒面通過、東北季風影響，高溫也將降到低於20度。