回暖5天！高溫站上3字頭　下周四變天「雨區擴全台」

▲今起轉為穩定好天氣，下周四將再變天。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(17日)到下周三(21日)前轉為東南風環境，天氣穩定，氣溫逐日回升，下周高溫上看30到31度，不過下周四將有一波變天，鋒面和東北季風來襲，各地都有降雨機會，北東又會有一波降溫。

今天是補班日，天氣風險公司分析師方俊元表示，隨地面高壓東移出海、東北季風減弱，台灣周圍風向逐漸轉成高壓迴流偏東到東南風環境，各地清晨低溫普遍13到15度，相較昨日明顯回升，今天白天高溫北部可到24度左右、中部27度、南部28度、東部23度，日夜溫差明顯。

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天氣方面，方俊元說明，今天北部是多雲天氣，局部迎風面地區偶有零星飄雨，中南部則大致是晴到多雲，東半部雲量會較多，也是有短暫降雨機會。今晚上到明天清晨，西半部受到環境風向影響，容易有局部低雲或是起霧機會，影響能見度。

明天台灣周圍是東南風環境，環境水氣有進一步減少趨勢，方俊元指出，明天各地大致會是晴到多雲穩定天氣，東半部雲量較多，偶有零星飄雨，早晚西半部容易有低雲或起霧的發生。氣溫隨著東南風夾帶較溫空氣，氣溫回升明顯，明天北部氣溫14到28度、中部15到30度、南部17到30度、東部18到27度，各地日夜溫差相當明顯。

下周一到下周三台灣持續為東南至偏南風環境，方俊元表示，各地氣溫持續回升，北部高溫可到29到30度、中南部30到31度，只有東部受雲量影響持續是在27度左右，清晨低溫也會逐漸回升，日夜溫差將逐漸縮小。天氣方面，北部大致是晴到多雲，中南部雲量較少天氣更穩定些，東部大致多雲，偶有局部短暫飄雨。

方俊元提醒，目前看來比較大的天氣變化會落在下周四，將會有下一波鋒面通過，並在通過後有東北季風南下，各地都有降雨機會，氣溫也會隨之下降，北東部下降幅度會較明顯一些氣溫明顯轉涼，中南部地區則是大約下降2到4度左右。