觀光署引2法背書禁團令　洪孟楷：何謂陸團有傷害國家利益？

▲國民黨立院黨團書記長洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

政府原已同意在3月開放台灣團赴大陸旅遊，但年前突然喊卡，面對藍白猛攻，觀光署昨援引「發展觀光條例」、「旅行業管理規則」澄清。不過，國民黨立委洪孟楷今（18）日則又指出，法條裡稱，旅行業有損害國家利益者及「旅行業管理規則」，但何謂陸團有傷害國家利益？質疑觀光署「根本邏輯不通、自相矛盾」。

交通部觀光署原規畫3月起開放台灣旅行業可組團招攬赴大陸旅遊，卻在春節前夕突然急轉彎，宣布赴陸「禁團令」，自6月1日起禁止出團到大陸。

洪孟楷對此表示，赴陸禁團令6月要實施，而過去一再要求政府要拿出相關的法源依據，如今卻是引用「發展觀光條例」第五十三條第一項規定，旅行業有損害國家利益者及「旅行業管理規則」。但何謂陸團有傷害國家利益？如果真說得通，那3月開放到5月底，就不傷害？反向來說，當兩岸停滯冷凍，讓業者叫苦連天，這樣難道就能增進國家利益？根本邏輯不通、自相矛盾，只是欺負觀光業者散落全台，難以為自己好好發聲。

洪孟楷續指，先看觀光發展條例，53條寫的「有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者」，當初的立法精神，是何其重大情節；如今因為政治意識形態的對抗，民進黨政府居然拿那麼重的罪名來加諸在觀光業者的身上，組團赴陸旅遊就變成口中的賣國賊，質疑「這就是民進黨政府要告訴國人的事？」

洪孟楷說，再者，過去疫情期間，飯店、旅遊、住宿、觀光、餐飲、運輸業者真的都是海嘯第一排叫苦連天，去年我們已經比其他各國晚開放觀光，少賺了一波觀光財，如今再把赴陸組團旅遊大門關上，陸客來台也難，兩岸來往的溝通遙遙無期，這種對峙遊戲，受苦的只會是業者，民進黨政府可曾想過最直接的民生問題？和牽扯在內的人員及家庭。

洪孟楷認為，不要亂用法令，扭曲解釋，民進黨政府過去最令人詬病的就是條文都是自由心證，並且挑對自己有利的講，但法治精神絕非如此，該是好好拚經濟拚民生的時候，還在政治意識形態抗爭，只會離人民越來越遠。