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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院將開議！　國民黨「3優先法案」曝

立院新會期還未正式開議，國民黨立委已經迫不及待的領銜提案並展開連署，期待趕快讓選民看到成績單。（圖／周志龍攝）

▲立院新會期還未正式開議，國民黨立委已經迫不及待的領銜提案並展開連署，期待趕快讓選民看到成績單。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

立法院新會期將在本月20日開議，掌握多數席次的國民黨將國家通訊傳播委員會（NCC）組織法、吹哨者保護法與核子反應器設施管制法等列為優先法案，國民黨立院黨團幹事長洪孟楷表示，過去8年立院成為「行政院法制局」，未來在野勢力將建立立委調查權與聽證權，可以依法調閱政府資訊，不容官員藐視國會。

國民黨新科立委翁曉玲指出，她已經草擬完成國會改革法案和NCC組織法修正案，沒想到這段時間竟然也有不少委員拿著其他法律草案要她連署，壓力之大可以感受到新科立委都躍躍欲試，期待自己的法案早日送審，讓選對於新國會耳目一新。

現行7名NCC委員由行政院院長提名，經立法院同意後任命，委員互選主委、副主委，翁曉玲說，她草擬的NCC組織法修法方向，希望參考美國、韓國等國作法，由行政院提名NCC正副主委，送立院審核任命，其他NCC委員則依照選舉產生的政黨比例，由朝野政黨推薦，這樣就能避免執政黨政治力伸進NCC干擾運作。

新國會開議後，NCC主委人事案預料將是立院最優先處理的人事案，在野黨黨主張除主委副主委由政院任命外，其他委員應依政黨按比例推薦，希望路降低NCC的爭議性。圖為NCC現任主委陳耀祥遭在野立委抗議鏡電視案「雙標」。（圖／黃鵬杰攝）

▲新國會開議後，NCC主委人事案預料將是立院最優先處理的人事案，在野黨黨主張除主委副主委由政院任命外，其他委員應依政黨按比例推薦，希望路降低NCC的爭議性。圖為NCC現任主委陳耀祥遭在野立委抗議鏡電視案「雙標」。（圖／CTWANT提供）

她指出，本屆NCC委員遭詬病「綠油油」，決策引發很大爭議，讓獨立機關的公正性受到質疑，政府的公信力受挫，絕非國人所樂見，因此盼望透過組織法修正後，能帶進NCC更多元聲音、決策更透明。翁曉玲也強調，自己在學校教法律，自然會重視法律草案的品質，更會避免有違憲的可能。

國民黨立院黨團幹事長洪孟楷則說，藍委都期待立院快開議質詢、審法案，黨團初步整理，國會改革法案、上屆已進入二讀的吹哨者保護法，以及具有時效性、務必在三月底前完成修法的「核子反應器設施管制法」，都可望列入優先法案名單。

其中，吹哨者保護法鼓勵吹哨者出面提供真相，國會改革案就是為修正民進黨過去八年完全執政，立法院成為「行政院立法局」、官員備詢實問虛答、反質詢，違背憲法義務，藐視國會等問題，立院未來依法調閱政府資料，也不得遮蔽掩飾。

立委傅崐萁擔任國民黨團總召後，頻頻出招，立院開議後，還要邀請所有藍委到花蓮召開共識營，就議事運作、優先法案、召委選舉策略交換意見。（圖／周志龍攝）

▲立委傅崐萁擔任國民黨團總召後，頻頻出招，立院開議後，還要邀請所有藍委到花蓮召開共識營，就議事運作、優先法案、召委選舉策略交換意見。（圖／CTWANT提供）

至於「核子反應器設施管制法」修正案，則是不再設定核電廠延役申請期限，由主管機關審核，在加強檢視核能安全無虞後延長運轉，以達到國際氣候承諾目標，解決國內能源需求攀升。

立委葉元之則表示，他希望能進教育委員會，優先關切108課綱議題，他說政黨統獨立場可以被尊重，但不應該波及教科書內容，讓教育被扭曲。例如部份中學歷史教科書內容，為去中國化，甚至傳遞台灣人系出南島民族的觀念，台灣史更遭切割破碎，清朝統治以前就只有明鄭時期與大航海時代，及史前時代。他也接到許多民眾反應，台灣史清朝內容為何那麼短，明朝台灣史為何只有明鄭時期，脈絡很怪，他因此盼修法，讓課綱制訂及過程能更透明化，而非少數課綱委員片面決定。

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