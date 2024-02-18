韓國瑜替藍營拆彈！了不起　前藍委：顧全顏面又證明秉公行使權力

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

立法院國民黨團原本連署17日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就台糖瘦肉精案進行食安專案報告，不過此案被立法院議事處、院長韓國瑜認為不符程序，給了軟釘子，讓黨團總召傅崐萁被外界認為首戰搞出「烏龍臨時會」。但是，前立委孫大千認為，韓國瑜替國民黨拆彈，顧全顏面很了不起，證明國民黨選出來的議長秉公行使權力。

國民黨團原本連署17日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就台糖瘦肉精案進行食安專案報告，然而此一提案先是被綠委譏不懂立院內規，會期內豈有再開臨時會之理？繼之立法院長韓國瑜也認為不符程序，給了藍黨團一個軟釘子。

這一連串的事件，讓黨團總召傅崐萁被外界認為，首戰搞出了一個「烏龍臨時會」，卻甩鍋給黨團人員「誤植文書」，必須依相關規定懲處，更被民進黨嘲諷，好漢做事不敢當。對此，孫大千在政論節目上表示，自己在立法院待了14年，從沒看過在常會期間召開臨時會，若真的開了，恐違反立院過去慣例，甚至有違憲之虞。

對於韓國瑜的表現，孫大千表示，韓國瑜替國民黨立了大功，因為他拆了炸彈，他表示，韓國瑜如果真的召開討論是否要開臨時會的朝野協商，民進黨立院黨團總召柯建銘勢必會在會議上羞辱國民黨，且現在有國會頻道，外界會看到相關畫面。

孫大千指出，儘管肯定會承受很大壓力，但韓國瑜依然扛下，沒有因為自己是國民黨籍，就硬挺國民黨有問題的主張，替黨避掉了很大的雷，他說，韓國瑜也證明了一件事，國民黨選出來的議長，在議事程序上秉公行使權力，不像民進黨無論是非對錯都挺到底。