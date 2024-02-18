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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠瓜分立院八委員會雙召委　「關鍵少數」民眾黨恐吃悶虧

▲立法院新任立委報到，民眾黨黃國昌、黃珊珊等八席立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院新任立委報到，民眾黨八席立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲、杜冠霖、陳家祥／台北報導

立法院新會期將在本週二開議，由於三黨不過半，8個常設委員會的召委選舉將成為新戰場。由於綠白間在院長選舉過程因「電話門」事件，加深衝突與歧見；國民黨部分又因在總統選舉時與民眾黨藍白合破局，致使藍綠在與白的合作上各有考量、也有不合作的理由，恐讓「關鍵少數」的民眾黨在召委選舉一役吃下悶虧。白營總召黃國昌也坦言，目前藍綠兩黨尚無洽談召委的合作。

立法院有8個委員會，委員會各有2名召委負責排議案、主持委員會議。召委由各委員會立委於每會期互選產生，採無記名單記法。但也可經各委員會全體委員，或經各黨團及未參加黨團的該委員會委員書面同意後，以推選方式進行。

從過去案例來看，藍、綠都有與民眾黨團在召委選舉合作的經驗，也曾禮讓民眾黨委員擔任召委，前立委吳欣盈曾擔任衛環委員會召委、前立委張其祿曾任教育文化委員會召委、邱臣遠曾任交通委員會召委。但本屆民眾黨席次雖然成長到8席，平均各委員會有一人，但考量到整體互動的微妙氛圍，此次恐難獲得藍綠支持拿下一席召委。

外界關心藍白在國會是否會合作，但藍營知情人士說，黨內部分立委對於民眾黨的誠信已大打折扣，藍營不傾向與民眾黨交換召委，一定會站穩自己的立場以及黨團主體性。

據了解，目前國民黨團內已先規劃，司法法制委員會召委將推派立委吳宗憲，國防委員會則派出陳永康。一名國民黨資深立委透露，召委部分雖然藍白沒有要合作，但是法案推動上還是可以合作，例如國家通訊傳播委員會（NCC）相關議題，在交通委員會審查，而藍白都想要整頓NCC，如此一來就可以在法案與NCC人事上互相合作。

▲▼立法院長第二輪投票，國民黨韓國瑜以54票比51票擊敗游錫堃，正式當選新一屆的立法院長。（圖／記者湯興漢攝）

▲儘管國民黨立法院席次未過半，但在人數上仍有優勢。（圖／記者湯興漢攝）

至於民進黨部分，黨團幹事長吳思瑤表示，目前為止，被動上，沒有收到合作邀請；主動上，會在內部監督品質跟同仁之間凝聚力強化，是最重要工作，會在自己的委員會端出適任召委人選。

另外，也有綠委透露，召委部分主動與民眾黨合作意義不大，目前還要等委員登記委員會完畢後再來盤點，但依照席次來看，召委部分就是藍、綠各一席，合不合作結果都是如此，那何必自找麻煩。

▲▼立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

而這次成為真正「關鍵少數」的民眾黨，在召委選舉上相對弱勢。是否要與藍、綠合作？黨團總召黃國昌說，就召委選舉部分，將本於「推動改革法案」以及「強力監督究責」之初衷與目標，與黨團成員討論相關之作為。目前尚未決定特定之選舉策略。

而過去主張以法案做為合作考量的依據，若最後各委員會召委為一藍一綠，是否擔心民眾黨的提案無法被排審不利於法案推動？黃國昌說，黨團期待只要是福國利民、深化民主法治的相關提案，新國會皆能不分黨派共同推動，相信這也是新民意希望看見的。

黃國昌說，從選前所提出的改革主張、到最近所公布的優先法案名單，從國會改革到司法改革，都已看見其他政黨的委員呼應、甚或支持。有信心黨團的提案會與其他黨團的提案併案審查，共同理性討論、良性合作，為台灣完成重要的改革。

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