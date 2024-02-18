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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨團8委員會各放一人　衛環委員會最熱門3人搶

▲▼民眾黨團【最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相！】記者會5日召開，民眾黨八位新科立委林憶君、林國城、吳春城、黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍及張啟楷共同提出未來會期民眾黨將推行的優先法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨團8位立委林憶君、林國城、吳春城、黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍及張啟楷，剛好各委員各擺一席。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

新國會週二正式開議，由於各委員會業管議題、受關注度各有不同，以往各黨委員多會為了去哪個委員會搶得焦頭爛額。此次民眾黨一舉斬獲8席立委，剛剛好可以在8個委員會裡各擺一席；相較於藍、綠兩黨的競爭，民眾黨內相對和平不少，僅在衛環委員會有較多人有意願，但最後由長期關注代理孕母議題的陳昭姿進入。

根據協商，本屆立法院會期的委員會抽籤將在2月21日進行，由無黨籍立委和少數黨團將先進行抽籤決定委員會；委員會席次將依政黨比例分配最終名額。22日各黨團提交各委員會名單，29日選出委員會召委。

根據民眾黨團內部的規劃，黨團總召黃國昌是司法法制委員會不二人選、副總召黃珊珊進入財政委員會、幹事長吳春城選擇教育文化委員會，張啓楷到經濟委員會、林國成去交通委員會、麥玉珍進入內政委員會、林憶君則是國防外交委員會、陳昭姿選擇衛環委員會。

民眾黨內人士說，沒有特別討論熱門不熱門，因為剛好有8個委員，衛環委員會是相對熱門的，包括陳昭姿、林憶君、林國成等人本來都有意願要去。黨內幕僚觀察，各委員會的「人氣」理論上是都差不多，但確實比較多人有意願要去衛環委員會，確實比較熱門。

後來經過協調後，因為黨的優先法案有《人工生殖法》，因此讓長期關注此議題的陳昭姿進入衛環委員會。而林國成部分，最後選擇去交通委員會，陸海空海運系統都在交通委員會的範圍，都有廣大的從業勞動人口，剛好符合林關心的項目。至於林憶君部分，本來要去財政，後來考量到黃珊珊因為哥哥黃曙光關係，必須避開外交國防、司法法制2個委員會，因此協調下才變成如今的分配結果。

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