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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀光署指赴陸禁團令援引2法令　黃國昌：不知所云

▲▼民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲對於觀光署的說法，黃國昌痛批不知所云。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

觀光署今天指停止旅行業組團赴大陸旅遊的法源，是依據發展觀光條例與旅行業管理規則。民眾黨團總召黃國昌質疑，發展觀光條例是以不確定法律概念，作為違規事後處罰依據，而援引旅行業管理規則，更是不知所云。

交通部農曆年前宣布，停止招攬前往中國的旅行團，但外界質疑沒有法源依據。行政院長陳建仁今天拜會民眾黨團時，黃國昌談及禁團令問題，當面要求陳建仁及行政院相關部會應有法源依據，才能讓受衝擊的民眾尋求救濟。

對此，交通部觀光署傍晚發布新聞稿指出，法源是依據「發展觀光條例」第53條第1項，以及「旅行業管理規則」第49條第19款，經跨部會協商後，基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及台灣國安，衡量組團赴陸的經營行為已有「損害國家利益」，爰請旅行社暫停組團赴陸旅遊。

黃國昌晚間透過臉書表示，交通部回覆民眾黨團的公文，以2020年政府因應Covid-19所頒布的禁團令作為說明，強調迄今未解除禁團令，但此說法禁不起檢驗，因為中央疫情指揮中心早已解編，Covid-19早已降為第4類法定傳染病。

黃國昌指出，觀光署傍晚發布的新聞稿，以發展觀光條例第53條第1項、旅行業管理規則第49條第19款，作為禁團令的法律基礎，認為組團赴中的經營行為「損害國家利益」。

黃國昌說，發展觀光條例是以不確定的法律概念作為違反評價規範的事後處罰依據，「如何作為主管機關發布禁止命令依據？」交通部援引旅行業管理規則，更讓人深感不知所云。

黃國昌批評，如此重大政策限制人民基本權利，造成人民嚴重的損失，政府先是法律基礎說不清楚，說法又一日數變，「看守內閣現在是把治國當成兒戲嗎？」

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