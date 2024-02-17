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藍黨團提「烏龍臨時會」　柯建銘：這種黨不進歷史焚化爐是上帝謙和？

▲▼民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院團提「幽靈臨時會」被打回票，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘今（17日）發出長文批評，國民黨從朱立倫、趙少康、黨團所有成員，得意忘形、忘腦，越來越變本加厲、目無法紀，無所不用其極直接挑戰大法官，「不只憲法理盲，更是法盲、無知」，獨步全球。這樣的政黨不走入歷史焚化爐，是上帝的謙抑？還是人民的縱容？

柯建銘直言，選後，國民黨專做毀憲、違法之事，這不是義和團，什麼才是義和團？第一、國會改革：「聽證權」、「首長同意權」、「藐視國會罪」、「國會特偵組」，朱立倫甚至還說民進黨反民主，但違憲就是違憲，違反憲法權力分立原則，毀憲亂政，莫此為甚！第二、國情報告採即問即答：藍白同調，卻違反立法院職權行使法第十五條之四、憲法增修條文第四條第三項及憲法第五十三條，違法違憲。

柯建銘點出，第三、提出2/17 開臨時會：違反憲法第六十八、六十九條，臨時會只能在休會時才能召開，2月1日以後，已經進入常會會期，居然還全黨連署召開？蔣萬安說此時開臨時會，是立法院監督中央政府天經地義、柯立哲也讚聲說，民進黨講不出所以然就要開臨時會，立法院召開臨時會的時機，憲法都寫的清清楚楚，藍白連憲法都不懂，沆瀣一氣！

第四、NCC委員照政黨比例分配，剝奪閣揆人事決定權，違憲及憲法對言論自由之保障，早在民國95年7月21日公布的「司法院釋字613號」解釋，就已宣告違憲，NCC 組織法更早已重新修法改正！

柯建銘表示，《憲法第五十三條》明訂，行政院為國家最高行政機關，NCC屬行政院部會級單位，為獨立行政機關，基於行政一體，行政院須為包括NCC 在內的整體表現負責。國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第四條，關於 NCC 委員任命，由立院政黨比例推薦，提名後，經立法院同意後由行政院任命，行政院長對NCC 委員人事，僅剩名義上提名及任命權，決定權幾近完全剝奪，已違反權力分立及責任政治的憲政原則。

柯建銘強調，通訊傳播自由屬憲法第11條明文保護的言論自由，政黨積極介入，影響人民對NCC超越政治的公正性信賴，有違憲法對自由權的保障。故NCC組織法第四條第二、三、四、六項違憲。

柯建銘也回顧20年前的立法史、抗爭史：

第一、「立法院第五屆會期」

2003年9月8日，時任行政院長游錫堃，將「通訊傳播基本法」及「通訊傳播委員會組織法草案」送立法院審議。2004年8月16日，朝野協商，國民黨及親民黨提出，依政黨比例推薦NCC委員，民進黨團認為此案違憲，侵害行政權核心，協商無共識。2005年1月21日，院會決議，另定期討論，未完成立法，故屆期不連續。

第二、「立法院第六屆會期」

2005年，行政院長謝長廷再送NCC組織法，同年4月27日完成審查，保留第四條交付朝野協商，2005年9月27日，列入院會討論事項第七案，議場發生激烈衝突於主席台上，多人掛彩，甚至委員互扯頭髮……，可查歷史影片。2005年10月11日，王金平院長第三度召集朝野協商未果後，國親於院會發動停止討論，逕付表決，再度爆發激烈衝突。同年10月21日，王金平院長破例，親自召開公聽會。同年10月25日，院會強制表決，在抗議聲中，三讀通過。

單一條文，NCC組織法第四條，創國會史上2次激烈衝突，甚至立法院長破例，創立法史上唯一親自主持公聽會，皆全無法阻擋國會多數暴力強壓通過違憲條文，這是立法史上最黑暗的時刻。2006年1月20日，時任行政院長謝長廷，提出聲請釋憲，並同時要求暫時處分。同年7月21日，司法院釋字第613號，宣告國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第四條違憲，違反憲法第五十三條，剝奪行政院長之人事決定權，違反權力分立及責任政治的憲政原則，與憲法保障通訊傳播自由的意旨不符，宣告違憲。

柯建銘回憶，當時即擔任總召的他曾公開表示，NCC主委蘇永欽應率全體委員立即請辭，政院不應再編預算，朝野應立即進行修法，蘇主委拒不下台，諷刺的是2010年蘇永欽又成為司法院副院長暨大法官。

柯建銘指出，2006年10月18日，行政院送NCC組織法立法院審議，在程序委員會擋20次，才在2007年12月20日重新修正完成。空前也是絕後，單一條文NCC組織法第四條，歷經游錫堃、謝長廷、蘇貞昌、張俊雄四任院長，4年多才完成，血跡斑斑，何其刻骨銘心的歷史可忘記嗎？絕對是空前也是絕後。

柯建銘回顧，2007年「中央選舉委員會組織法」修正過程中，國民黨再度提出依政黨比例加倍提名委員的違憲條文，本黨拒絕接受，國民黨居然以民國96年度中央政府總預算為肉票，本黨拒不妥協，導致中央政府總預算未能通過（當時院長為蘇貞昌，副院長為蔡英文 Tsai Ing-wen），在堅持下直到2007年6月15日，院長換為張俊雄時總預算才通過。這也是行政院史上第一遭總預算沒有通過且晚半年，所有新興計劃皆無法推動，國家建設全部停滯無法發展，國民黨連這種事也做得出來，令人髮指。

柯建銘指出，時至今年，第十一屆國會組成伊始，國民黨再次利用朝小野大，擴權、毀憲、無視司法院釋字第613號解釋。柯表示，今日報載，柯文哲、黃國昌、黃珊珊主動遞橄欖枝，藍白合作改革法案，國會改革、司法改革⋯⋯，是要演同流合汙、一丘之貉嗎？這豈是沆瀣一氣四個字可形容，令人擲筆三嘆。

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