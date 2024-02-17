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年代旅遊不賠！觀光署遺憾「擬開罰至少50萬」　3／5後恐面臨撤照

▲▼年代旅遊出面說明旅客被丟包事件。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年代旅遊負責人林大鈞神隱後發聲明稱財務困難，無法負擔賠償。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

觀光署昨(16日)勒令年代旅遊停業3個月，年代旅遊負責人林大鈞神隱2天，拋聲明指財務困難，無法對旅客負起賠償責任，兩手一攤做法，觀光署表示遺憾，後續由履約險協助旅客求償，今已發文追繳135萬保證金，3月4日前未補足將撤照，林大鈞5年內不能再經營旅行社。此外，觀光署最快今將開罰至少50萬元。

年代旅遊(美加國際旅行社)與越南地接社爆發欠款爭議，讓292名旅客一度被丟包在越南富國島，觀光署啟動行政調查，昨火速祭出重罰，勒令年代旅遊停業3個月，品保協會晚間也將美加國際旅行社踢出品保協會，由於其已非品保會員，依規定甲種旅行社保證金應繳交150萬元，品保會員僅需繳15萬，一旦被踢出品保會員，則須補足剩餘135萬元，觀光署今也馬上發文追繳135萬保證金。

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而大年初五現身宣稱開工後將處理退款的年代旅遊負責人林大鈞，自開工後迄今神隱，昨(16日)發出聲明，表示美加國際旅行社有限公司因財務困難，無法對旅客負起賠償責任及出團責任，並將聲明送至中華民國旅行業品質保障協會。

對林大鈞兩手一攤做法，觀光署表示，感到非常遺憾，林大鈞先前表現出一副會處理的樣子，如今兩手一攤，甩那麼多爛帳給別人處理，相當不可取。

觀光署指出，針對民眾賠償和退款部分，會由品保協會先受理，將有履約險可以介入支付，若有不足的部分，品保協會會處理。

觀光署強調，今天已發函給年代旅遊(美加國際旅行社)追繳135萬保證金，業者要在3月4日前補足，若沒有補足保證金，觀光署將會撤照處理，即便業者提出自行解散申請，觀光署也不會同意，絕對會以撤照辦理，根據規定，遭撤照後，林大鈞5年內不能再擔任旅行社負責人。

此外，觀光署也已加速趕辦依照違反《旅行業管理規則》行政處分，首批將先依照10團、292名旅客被丟包事件，至少對年代旅遊開罰50萬元，最快今明兩天可裁罰。

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年代旅遊富國島越南觀光署調查停業開罰出團撤照賠償林大鈞

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