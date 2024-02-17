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罰年代81萬太少！觀光署擬修法「重罰1.2到2倍」　草案上半年出爐

▲▼年代旅遊丟包案，觀光署記者會，觀光署長周永暉，品保協會理事長張永成。（圖／記者呂佳賢攝）

▲年代旅遊丟包案，觀光署長周永暉表示將修法重罰強化旅行業管理。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

年代旅遊(美加國際旅行社)丟包292名旅客，除已遭觀光署勒令停業3個月外，觀光署今(17日)再宣布重罰81萬元，為強化旅行業管理，觀光署將推動《觀光基本法》修法，加重罰則，罰款最高擬提高1.2倍到2倍，履約保證金額也將提高，最快今年上半年出爐。

年代旅遊負責人林大鈞原宣稱開工後將處理退款，未料林大鈞卻神隱，更發出聲明宣布財務困難，無法對旅客負起賠償責任及出團責任，把消費者丟包給品保協會和觀光署善後。

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為加強旅行業管理，建立更好預警制度，觀光署長周永暉表示，未來將啟動修法，並推動《觀光基本法》，《發展觀光條例》法令罰款額度如果太低，也將一併修法，觀光署內部已經開始討論，並送法規委員會研討，未來送交通部、行政院核定後，再送立法院修法。

周永暉指出，未來修法後，針對旅行業違規和違法行為罰鍰最高將可提高1.2倍到2倍，另也會研議提高旅行業資本額規定。

除修法提高罰款額度外，觀光署指出，修法也將研擬增加履約保證金額，目前規定甲種旅行社履約保證保險只有2千萬元，但近年團費都在升高，現在加入品保履約保險只要500萬，年代旅遊還投保1000萬，但團費升高下，已無法支應，至於額度要提高到多少，還要跟業者討論，因為涉及增加業者履約保險負擔增加，進度希望越快越好，相關修法草案最快今年上半年可望出爐。

▲▼年代旅遊丟包案，觀光署記者會，觀光署長周永暉，品保協會理事長張永成。（圖／記者呂佳賢攝）

▲年代旅遊丟包案，觀光署長周永暉、品保協會理事長張永成說明處理情況。（圖／記者呂佳賢攝）

由於觀光署勒令年代旅遊停業3個月，品保協會昨晚間也將美加國際旅行社踢出品保協會，依規定甲種旅行社保證金應繳交150萬元，品保會員僅需繳15萬，一旦被踢出品保會員，則須補足剩餘135萬元，觀光署今也發文追繳135萬保證金，3月4日前未繳，後續將對其可撤照。

不過因履約保證保險機制需等美加旅行社(年代旅遊)被撤照後才能啟動，未來是否可能針對《發展觀光條例》53規定有詐騙旅客行為，對美加旅行社提早撤照，盡早啟動對消費者履約保險賠償，周永暉表示，不排除提早撤照，但還是需要更多相關事證。

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