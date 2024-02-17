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快訊／觀光署再出手開鍘！重罰年代旅遊81萬元

▲▼年代旅遊遭停業後續理賠，觀光署記者會說明。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年代旅遊遭停業後續理賠，觀光署記者會說明。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

年代旅遊丟包之亂延燒，交通部觀光署繼勒令年代旅遊停業3個月後，觀光署長周永暉今宣布，針對年代旅遊丟包10團旅客，包括未辦妥入住飯店、交通接駁、食宿等，今再開罰81萬元。

觀光署長周永暉表示，針對年代旅遊事件，各界和消費者都在關心，這件事情有幾個層面，第一，事件發生後，交通部觀光署啟動應變專案小組，謝謝品保協會全力協助，觀光署除旅行業外，駐越南辦事處也共同協力，第一時間讓國人平平安安都回到台灣，是當時第一個任務，這部分如期完成，謝謝品保全力斡旋。

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周永暉指出，這事件發生，有幾個層面，包括第一時間讓所有出團旅客平安回到台灣之後，同步過年期間也在2月13日啟動第一次查察，必須很審慎，以相關法令事實和構成要件逐一審視和確認，經過查證屬實，不僅2月16日勒令美加國際旅行社停止停業外，今天2月17日，也已經針對針對違法事實，一日依查一團一案。確認有四個違法事實。

針對年代旅遊4大違法事實，周永暉說明，包括沒有依約定辦妥入住飯店，沒有依約定辦妥餐食和交通接駁，未取得地接社簽訂承諾書和保證文件，同時也查到有6團旅遊團體未與部分旅客或全體旅客簽訂定型化契約，其中有一團也未依規定派遣領隊隨團服務，因此針2月10日出團，一案一查共10團，處分書已經通知年代旅遊，共開罰81萬元。

觀光署表示，鑒於旅行業春節期間發生重大消費爭議案件，將持續強化定期及不定期查核旅行社，並委託公協會辦理旅遊糾紛精進措施及旅行業糾紛處理教育訓練，要求品保協會定期公告旅遊糾紛案件數量前5名的旅行社，提醒旅客慎選旅行社。
 

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