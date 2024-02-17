台東縣稅務局　表揚112年績優網路申報地政士及稅務志工

▲台東縣稅務局，表揚112年績優網路申報地政士。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣稅務局為提升使用網路申報，訂定地政士及房仲業者獎勵辦法，112年成績揭曉，由廖月瑛等9人獲獎，稅務局於17日新春團拜茶會中，表揚並感謝網路申報績優地政士及服務績優稅務志工。

台東縣稅務局龍年新春團拜茶會於17日上午在稅務局大禮堂舉行，局長李素琴帶領科室主管、全體員工、受獎人員及退休人員共同祝賀，首先表揚112年度績優網路申報地政士，包括有廖月瑛、張玉惠、陳俊成、楊佩佩、李淑子、陳玉桂、丁美雲、黃洧騰、蔡美玉等9人，對每位得獎者的高度服務熱忱表示認可，並感謝他們配合推展稅務政策，推廣使用更為便捷的網路申報服務；同時，22位績優稅務志工也受到表揚，感謝志工們為民眾提供貼心的服務。

台東縣稅務局長李素琴表示，稅務局近年來積極推動「稅籍e起查」、「地方稅網路申報」、「哇!東稅APP」、「台東縣稅務行動化智能服務平台」、「視訊服務」等新興服務，整合鄉鎮市公所、戶政、地政、監理及國稅等單位的跨機關服務，今年更將於關山、成功、太麻里地政事務所，增設專人服務全功能智慧化的稅務櫃台，讓民眾免於往返奔波，全面提升便民服務。