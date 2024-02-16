大武衛生所肝篩結合高醫專科門診　方便偏遠民眾C肝就診

▲大武衛生所結合高醫每月2次肝膽胰內科專科門診 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府，結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院自108年2月至大武鄉衛生所駐診至今，其中，肝膽胰內科門診的黃志富醫師，現為肝炎防治中心主任、肝膽胰內科主治醫師，專長為肝膽胰內科疾病診斷與治療，於每月提供2診次肝膽胰內科門診，2月並特別加開2診次肝臟篩檢門診提供肝纖維掃描（Fibroscan）檢查，讓偏鄉鄉親C肝治療就診更便利。

台東縣大武鄉衛生所表示，近期有一位在高雄醫院被診斷為C型肝炎患者的陳先生，得知大武衛生所有高醫肝膽胰內科專科門診駐診後，便選擇就近接受檢查及治療，由黃志富醫師進行全面的檢驗及檢查，訂定C肝治療計畫，不僅減輕往返到醫院的奔波之苦，也提高民眾的治療意願。

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台東縣衛生局長孫國平表示，依據衛生福利部111年癌症死因統計報表，肝癌位居癌症十大死因第2，台東縣因肝癌死亡共94人，相當每月約有8人因肝癌死亡，另提醒45至79歲（原住民40歲至79歲）享有終身1次免費B、C肝炎篩檢，凡確認感染C肝，健保均提供免費C肝口服新藥治療，治癒率將近98.4%，帶來的效益不僅可以減少傳染源，亦對後續可能因為肝癌、肝硬化等疾病省下龐大的費用，呼籲民眾若有C肝問題，請儘速至各醫療院所及各地區衛生所進行篩檢與治療。