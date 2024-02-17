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台東好神煙火晚會2／23登場　炸寒單炸出龍年好彩頭

▲台東市公所17日在南京路市民廣場舉行元宵節宣傳記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市公所17日在南京路市民廣場舉行元宵節宣傳記者會。（資料照片／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2024台東市元宵嘉年華會重頭戲～好神煙火晚會，即將於23日登場，17日早上10點，台東市公所在南京路市民廣場舉行元宵節宣傳記者會，除了邢福一家藝陣團精彩演出之外，今年首場的炸寒單表演，炸出龍年好彩頭。

17日早上台東市南京路鞭炮聲此起彼落，由議員李建智率領的玄武堂團隊，表演首場炸寒單熱鬧登場。

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▲台東市公所17日在南京路市民廣場舉行元宵節宣傳記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東市長陳銘風表示，元宵節是台東非常重要的傳統節日，每年都會因為熱鬧的氛圍吸引許多外地遊客，同時展現在地民眾的團結精神。

陳市長指出，台東好神元宵晚會23日晚間7點，將在海濱公園盛大展開，今年煙火之夜邀請到台東在地的悅舞兒童舞蹈團帶來可愛的龍年民俗舞蹈演出，全台首創的官將街舞禾一文化傳承舞團，帶來結合傳統與創新的舞蹈演出，以及億萬歌姬林芯儀、金曲歌王許富凱及創作歌手柯有倫熱情壓軸，帶來一連串的經典金曲，為民眾帶來一系列熱鬧喜慶的元宵晚會。

另外，陳市長強調，年年展現元宵活動新創意的台東市公所，今年首次結合現代科技的「AR沉浸式體驗展演」，在海濱公園打造AR場景，結合海洋跟元宵節慶的元素，只要用手機或平板，就可以看到青龍在天上飛、海洋生物在旁穿梭，以及祈福天燈冉冉升起的有趣畫面，從1日到4月30日都可以在海濱公園體驗。

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