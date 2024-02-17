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為台南關子嶺勞工育樂中心辦徵才　台南勞工局促進在地就業

▲台南市勞工局職訓就服中心17日上午9時至12時辦理徵才活動，現場提供人資、採購專員等共計33個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局職訓就服中心17日上午9時至12時辦理徵才活動，現場提供人資、採購專員等共計33個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市關子嶺勞工育樂中心2023年重新招商，並進行內部整修，2月8日對外營運，台南市勞工局職訓就服中心17日上午9時至12時辦理徵才活動，現場提供人資、採購專員；客務組長、櫃檯接待員、服務中心組長、服務員；房務主任、領班、房務員；餐廳主任、領班、服務員等共計33個工作機會。

▲台南市勞工局職訓就服中心17日上午9時至12時辦理徵才活動，現場提供人資、採購專員等共計33個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局職訓就服中心17日上午9時至12時辦理徵才活動，現場提供人資、採購專員等共計33個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，關子嶺勞工育樂中心，由富野集團旗下的關子嶺富野溫泉會館取得經營管理權，在保障既有員工工作權益，留用原統茂員工16位，勞工局職訓就服中心自2023年12月20日即開始協助徵才，現已到位31位員工；在契約規定員工須達1/3設籍白河區、達1/2設籍台南市，鼓勵住在鄰近區域對服務業有興趣的民眾踴躍投遞履歷求職，如今日未能到現場求職，可電洽(06)6990370由專人提供就業服務。

▲台南市勞工局職訓就服中心17日上午9時至12時辦理徵才活動，現場提供人資、採購專員等共計33個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

及其眷屬帶來更好服務，除規劃79間不同房型的客房，滿足不同客群住宿需求，更有11間大小不等的會議室，作為企業團體舉辦會議研習、教育訓練的最佳場所，期望提供民眾親子、家族旅遊、企業會議等多元用途。

▲台南市勞工局職訓就服中心17日上午9時至12時辦理徵才活動，現場提供人資、採購專員等共計33個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

年節後，勞工局職訓就服中心規劃多場次徵才活動，於分別於2月16日永華市政中心10樓禮堂、2月17日安南區海佃里活動中心、2月19日善化文康育樂中心及新市樹谷園區音樂廳、2月20日永康東橋里活動中心、2月21日善化文康育樂中心、2月22日佳里區六里聯合活動中心、2月24日麻豆總爺中山堂、2月27日新營區南紙里活動中心等辦理，相關資訊可電洽職訓就服中心(06)6330820。

▲台南市勞工局職訓就服中心17日上午9時至12時辦理徵才活動，現場提供人資、採購專員等共計33個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為更進一步對接產業需求，勞工局長王鑫基帶領團隊拜訪南科AI_ROBOT自造基地，了解AI產業的就業供給面與需求條件。南科AI_ROBOT自造基地是南部科學園區管理局為促使新創事業成長及企業創新所建置的，並委託財團法人金屬工業研究發展中心營運，該基地提供AI技術產品租借、人才教育訓練，促進AI領域應用技術交流等服務。

▲台南市勞工局職訓就服中心17日上午9時至12時辦理徵才活動，現場提供人資、採購專員等共計33個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

未來就業市場AI 的發展是不可避免的趨勢，王鑫基局長表示人類製造智慧機器人，但要不被 AI 所取代，我們需要持續學習，提升能力適應新科技，並與 AI 共同協作，未來也希望跟南科AI_ROBOT自造基地有更多的連結，透過職涯探索活動、就業研習講座、參訪體驗實作、或在相關徵才活動場合展出並結合AI產業廠商提供對應人才職缺等多元型態，協助大眾了解AI趨勢及其技術發展、職場環境等，以利提早儲備個人工作職能、做好就業準備，促進市民就業，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。

▲台南市勞工局職訓就服中心17日上午9時至12時辦理徵才活動，現場提供人資、採購專員等共計33個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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