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台灣燈會推美食賞燈路線　台南市長黃偉哲發放美食券吸客

▲台南市政府將於17日晚間6時於安平藝術燈區「美食市集」發放限量500張美食券，台南市長黃偉哲歡迎全國民眾來台南觀光、賞燈、品美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府將於17日晚間6時於安平藝術燈區「美食市集」發放限量500張美食券，台南市長黃偉哲歡迎全國民眾來台南觀光、賞燈、品美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會安平藝術燈區自2月3日啟燈以來，已逾300萬人次觀賞，為創造更高經濟效益，台南市政府將於17日晚間6時於安平藝術燈區「美食市集」發放限量500張美食券，台南市長黃偉哲歡迎全國民眾來台南觀光、賞燈、品美食！

▲台南市政府將於17日晚間6時於安平藝術燈區「美食市集」發放限量500張美食券，台南市長黃偉哲歡迎全國民眾來台南觀光、賞燈、品美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南美食具強大吸引力，「超強美食實力」可望為台灣燈會帶來更多經濟效益！南市府規劃多條賞燈美食路線，建議饕客在參觀燈會前，先前往在地市場走走逛逛。以安平藝術燈區為例，有鄰近的安平市場，市場內有多攤在地美食如虱目魚飯湯、古早味的鼎邊銼等，吃飽還可以到二樓享用咖啡，都是老饕最愛的美食；而且安平市場各樓層主打販賣品不同，還有電梯、冷氣等設備，搭配完整的動線設計與明亮、通風且整潔的環境，翻轉大家對傳統市集的印象，讓大家更可感受獨特的台南市場魅力！

▲台南市政府將於17日晚間6時於安平藝術燈區「美食市集」發放限量500張美食券，台南市長黃偉哲歡迎全國民眾來台南觀光、賞燈、品美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，為讓遊客一次性品嚐台南美食，這次台灣燈會集結了台南在地特色小吃，於安平藝術燈區設置50攤，高鐵燈區設置100攤，兩個燈區的美食各有特色，如安平藝術燈區的皇品排骨酥，以香脆多汁的排骨酥聞名，還有以新鮮地瓜製作，外酥內軟的拔絲地瓜，是夜市的始祖攤位，此外，還有傳統府城炒米粉、地瓜球等在地小吃。市府也打出優惠吸客，將於17日晚於安平藝術燈區「美食市集」發放限量美食券！

▲台南市政府將於17日晚間6時於安平藝術燈區「美食市集」發放限量500張美食券，台南市長黃偉哲歡迎全國民眾來台南觀光、賞燈、品美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而為了維護燈會秩序及公共秩序、確保燈會活動的順利舉辦，台南市政府對安平藝術燈區的違規攤商也進行勸導，對違法設攤者直接強制執行。南市府表示，絕不容許違法設攤，針對違規攤商進行勸導，經勸導仍違規擺攤者將開罰並強制執行驅離；南市府呼籲所有攤商和市民共同遵守相關法規，共同營造一個安全、有序、愉快的賞燈環境。

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