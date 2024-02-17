健保署增設麥寮據點　健保卡10分鐘領取...26萬人受惠

▲健保署南區業務組規畫在全國20處有優先需求或偏遠地區增設據點，麥寮鄉納為該計畫之一，今終於完成布建，形同拼上「最後一塊拼圖」。（圖／健保署提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮鄉人口數約4萬9000多名並持續正成長中。健保署南區業務組考量需求增加，規畫在全國20處有優先需求或偏遠地區增設據點，麥寮鄉納為該計畫之一，今完成布建，省去麥寮、台西、水林、口湖、東勢、崙背、褒忠與彰化大城等周邊鄉鎮人口的舟車勞頓，10分鐘內即能領取新卡，預估26萬人受惠。

中央健康保險署指出，現行提供民眾可透過健保快易通App、網路、郵局代收、戶政事務所跨機關通報等多元管道代為申辦健保卡，或至健保署轄下單位臨櫃申辦；據統計，因該卡為國人第二身分證件，部分民眾考量代收管道需等5至7個工作天才能領到卡，有57％仍選擇臨櫃辦理，不過縣內僅虎尾鎮公所及斗六市的雲林聯絡辦公室有提供直屬服務，便利性仍不足。

▲健保署南區業務組規畫在全國20處有優先需求或偏遠地區增設據點，麥寮鄉納為該計畫之一，今終於完成布建，形同拼上「最後一塊拼圖」。（圖／健保署提供）

健保署南區業務組長林純美表示，雲嘉南地區現在已有8處製卡據點，包括虎尾鎮公所、雲林聯絡辦公室及麥寮鄉公所，嘉義聯絡辦公室、阿里山鄉公所，台南聯合服務中心、新營聯絡辦公室及佳里區公所等，民眾可就近選擇據點洽辦，現場等候10分鐘內即可領卡。

中央健康保險署提醒，保險對象健保卡遺失或毀損，請持身分證正本（未成年請檢附戶口名簿正本）、代辦人身分證正本、2吋正面相片1張及工本費200元至就近臨櫃換卡。