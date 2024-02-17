H5N1禽流感疫情升溫！　雲林口湖鄉撲殺2萬4016隻土雞

▲雲林口湖鄉1土雞場確診禽流感，雲林縣動植物防疫所執行7週齡黑羽土雞24016隻撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

動植物防疫檢疫署指出，經獸醫研究所通知，雲林縣口湖鄉1土雞場（主動監測）確診H5N1亞型高病原性禽流感，昨（16）日依標準作業程序，由雲林縣動植物防疫所執行7週齡黑羽土雞24016隻撲殺銷毀，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。統計2024年迄今雲林確診及撲殺禽場案例有陸禽5場、鴨2場、鵝2場。

雲林縣動植物防疫所說明，候鳥路徑上游國家日本近期發現67例候（野）鳥高病原性禽流感案例，有H5N1、H5N5及H5N6等3種亞型高病原性禽流感病毒被檢出，韓國也發現數起候（野）鳥高病原性禽流感案例，顯示目前我國受境外禽流感病毒入侵的風險仍高；縣長張麗善籲請養禽業者應加強禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物安全措施，防範疫情發生及傳播。

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▲雲林口湖鄉1土雞場確診禽流感，雲林縣動植物防疫所執行7週齡黑羽土雞24016隻撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

動植物防疫檢疫署籲請業者落實各項防疫措施，縣市動物防疫機關消毒車輛持續於熱區禽場周邊公共區域執行消毒，請配合執行禽場內部消毒，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償，且另處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。