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社會 社會焦點 保障人權

甘蔗園剛採收就傳火警　濃煙竄天狂燒5小時...環保局將開罰！

記者蔡佩旻／雲林報導

台糖公司位於土庫鎮一處甘蔗田，在日前採收後地面僅剩些許甘蔗葉及乾草，今（17）日上午突然發生火警，延燒大片面積濃煙竄天。雲林縣消防局派遣土庫消防分隊前往佈線滅火，耗時5小時才將撲滅火勢，雲林縣環保局表示，將派出稽查人員前往調閱監視器，如果發現是人為引起，將依法開罰裁處。

▲台糖公司位於土庫鎮一處甘蔗田，今日上午突傳火警，風勢助長火勢延燒約一千平方公尺濃煙竄天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台糖公司位於土庫鎮一處甘蔗田，今日上午突傳火警，風勢助長火勢延燒約一千平方公尺濃煙竄天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局上午10時41分接獲台糖公司人員通報，指土庫鎮忠孝街台糖鐵道附近，台糖採收完之甘蔗園起火燃燒，燃燒面積約1000平方公尺，派遣土庫分隊11及61前往搶救，台糖公司人員出動一部大型機具協助開挖防火巷，成功協助阻絕延燒，幸甘蔗均於日前採收完畢而無農損，不排除為亂丟煙蒂或是農民露天燃燒雜草引起，詳細起火原因尚待進一步調查釐清。

▲台糖公司位於土庫鎮一處甘蔗田，今日上午突傳火警，風勢助長火勢延燒約一千平方公尺濃煙竄天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局表示，稽查大隊今午派員前往稽查，初步研判火勢係因露天燃燒殘存的草堆引起，但人員在現場未發現行為人，正調閱周邊監視器追查可疑人士，若個人行為屬實，將依空氣汙染防制法第32條裁處1200至10萬元罰鍰，另也請台糖公司加強巡查管理工作。

▲台糖公司位於土庫鎮一處甘蔗田，今日上午突傳火警，風勢助長火勢延燒約一千平方公尺濃煙竄天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台糖公司位於土庫鎮一處甘蔗田，今日上午突傳火警，風勢助長火勢延燒約一千平方公尺濃煙竄天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台糖公司位於土庫鎮一處甘蔗田，今日上午突傳火警，風勢助長火勢延燒約一千平方公尺濃煙竄天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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