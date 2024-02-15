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味全龍2024開訓典禮　雲林斗六棒球場展現活力

▲味全龍今日在雲林斗六棒球場進行開訓典禮，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲味全龍今日在雲林斗六棒球場進行開訓典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

味全龍今（15）日在雲林斗六棒球場進行開訓典禮，雲林縣長張麗善表示，「縣府對各項運動賽事十分支持，就像現在我們所在的斗六棒球場，就曾獲得2023WBC世界棒球經典賽選擇為熱身賽場地，味全龍隊去年獲得年度總冠軍，雲林縣與有榮焉，期待今年繼續創造勝利氣勢，期待今年二連霸，繼續力拼好成績」。

雲林縣長張麗善指出，棒球是我們的國球，是一種充滿團隊默契、速度、力道與戰術的競技活動，尤以台灣職棒的發展更是讓棒球成為全民運動，引發國人高度關注。雲林縣在棒球的推展上，一向不遺餘力，完成斗六球場的整修與改善，球場設施不斷翻修與更新，就是要讓斗六棒球場持續作為中職賽事的好場地。

張麗善提到，雲林向來很重視體育的發展，包含各級學校體育班的成立、積極推動三級銜 接，讓優秀的選手可以根留雲林，我們也特別編列經費，聘請專任運動教練，目前縣內已有5位棒球專任運動教練，落實棒球札根計畫，近年來本縣棒球發展在各項全國棒球賽事也有顯著的成效，包括台彩盃、華南金控盃、玉山盃以及學生棒球聯賽等等，都有傑出的表現，希望我們雲林的子弟未來也有機會可以站上中華職棒的舞台。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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