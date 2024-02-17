遭林千又控家暴！富商街頭狂奔百米「跑給媒體追」　回4字秒閃人

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

藝人林千又日前曝光多張瘀青照片，指控富商前男友賴姓男子家暴，還闖入家中帶走總市價逾600萬元、共14個愛馬仕包包。今(17日)賴男(46歲)前往中山分局中山一派出所應訊，面對大批媒體堵訪，賴男竟上演你追我跑，穿越記者人牆狂奔逾百米，當街跑給記者追，最後跳上車迅速離開現場。

▲賴姓富商走出派出所後一路狂奔，跑給媒體追。（圖／記者邱中岳攝）

初步了解，林千又先是在IG曝光多張遭毆打、瘀青照片，指控富商前男友家暴、對她動粗；隨後16日下午2時許又向警方報案，指控賴男闖入她中山區租屋處竊盜，偷走14個愛馬仕包，總價值逾600萬元。

今上午賴男前往中山一派出所應訊，所外聚集大批媒體堵訪，未料賴男應訊一結束後，看準行人號誌轉綠，竟一個箭步從派出所內快步跳出、伸手撥開攝影記者後，一路向前狂奔；現場媒體見狀當場傻眼，10多位媒體記者也跟著賴男一起在街上「集體奔跑」，跑了逾百米後，身手敏捷的賴男迅速跳上預先停在路口的一輛黑色廂型車離開。

在賴男關上車門前，現場媒體迅速提問「你(賴男)的臉怎麼會受傷？」賴男則指著自己的臉，反問現場媒體，「你覺得勒？」隨後火速關閉車門離開，不再回應。

▼賴男指著自己的臉，反問現場媒體「你覺得勒？」（圖／記者邱中岳攝）