空軍二聯隊修補大隊春節戰備　戰機發動機維護保養與測試是重中之重

軍聞社

為使國人同胞能在春節期間安心過年，國軍官兵於年假期間仍然維持戰備，其中，空軍第二聯隊修護補給大隊官兵秉持「戰備無假期、訓練不停歇」，持續戰訓本務，確保空防戰力。

「空戰出英雄，地勤一半功」，戰機要能安全地升上空中發揮戰力，必須仰賴修護補給大隊的地勤官兵，在平時依照技令對戰機進行保養修護、檢查測試，維持戰機妥善率，以及在戰備演訓時，透過嫻熟的加油整補作業以及武器掛載，使戰機能迅速升空攔截敵機，維護領空安全。

第二修護補給大隊修護分隊班長林士官長表示，通常戰機發動機在使用一定時數後，即需進廠維護保養及測試，而發動機就像飛機的心臟，因此，在發動機測試、試車時的安全處置作為，包括「人員防護用具」、「關開防爆門」、「開啟天棚」，及「事前外物預防」等，都是確保發動機測試安全，不可或缺的一環，也是確保戰機能夠安全升空、捍衛領空的重要依據。

「在沒人看得見的地方，依然全力以赴。」修護中隊週檢分隊長秦少校指出，為了成為飛行員在空中作戰的最強後盾，場站修護中隊每一位同仁，對於修護工作上，都要依據技令和標準作業程序要求，執行修護工作督導及考核，並且以「飛行安全」作為修護工作的核心價值，秉持「精進再精進」的態度，將每個細節與環節都達到規範要求的標準，保障修護的品質，為臺海空防安全齊心努力。