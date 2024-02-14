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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

可與警消、海巡無線電構聯　通訓中心強化戰時的支援作戰能量

軍聞社／記者吳柏融桃園報導

「作戰靠指揮，指揮靠通信」，完善的通信作業，是作戰勝利不可或缺的重要因素，陸軍通信電子資訊訓練中心結合「數位化」，建置「AR教學平板」，以擴增實境技術，使學員能增加練習次數，減少通信機臺損壞，藉此熟記組裝、操作步驟，大幅提升學員於時效內完成通資系統開設；在「實戰化」訓練基礎上，通資部隊除原有基地訓測外，也建立軍公民營系統，可與警消、海巡無線電構聯，傳遞戰場情資、災防資訊，遂行國土防衛任務。 　

通訓中心教官徐上尉表示，「AR教學平板」藉由擴增實境方式，訓練學員對「37C無線電機」操作程序，其內建背負式、車裝型37C無線電機訓練模組，學員在平板螢幕投放下，能夠瞭解機件構造，並採互動式教學，操作正確組裝程序，若未按步驟，系統則會跳出失誤態樣，提醒學員遵循要領完成，以增進成效；徐上尉說，在學科測驗模式中，這套系統也能列舉學員操作缺失，並給予測驗總評，分數須達90分以上，才能操作實機。

徐上尉提到，由於通信機臺妥善維持不易，學員在操作時，常未將電池蓋旋鈕固定，或電源處於開機狀態時，即將電池裝上等情事，會導致機臺消碼「重置」，此另，學員也時常發生未接上天線時，就按下發話鈕，她說這些狀況都會使機臺內部產生耗損；而在「AR教學平板」誕生後，不僅讓學員提升練習次數，另可維持實體機臺妥善率，能真正運用於演訓、作戰任務中。 　

在「實戰化」訓練基礎上，通資部隊除開設各型通信作業車，也建置軍公民營系統，強化防區內戰場情資共享，通訓中心彭上尉指出，該系統主要是以中科院研製的新式野戰交換機為主體，可連接戰術區域通訊系統、機動數位微波系統、維星系統，提供類比、網路電話，傳遞指揮所各項指令，以供戰時情報匯整平臺。 　

彭上尉說，軍公民營系統也可連接民用手機、警察、消防、海巡等機關所使用各式無線電機，建構資訊傳遞平臺，在天然災害發生時，國軍投入災防整備任務後，能獲得警消提供之即時資訊，運用於救災兵力配置及物資調配上，大幅提升災害防救量能。 　

彭上尉進一步指出，軍公民營系統只要整合消防、警察、憲兵等公營單位電話或訊號，藉由系統的介接，即可與指揮所聯繫，把手機當成是一個無線電的通聯，他說，平時訓練除了以作戰為主外，也有透過災防的訓練，開設這套有線電的系統，並與當地消防、警察等單位，實施系統的協同管制訓練，透過訓練機制，找出問題、窒礙，進行調整修正，以應對未來在不同環境的任務中，有效發揮效能，提升支援作戰能量。

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