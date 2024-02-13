憲兵中校退伍「醬」心獨具　傅宏彥用「作戰」經驗接醬油家業

軍聞社／記者陳軍均報導

每個人都有自己的人生舞臺，即便身為軍人，都有卸甲歸田的一天，位於臺中東勢的美東醬油第三代－傅宏彥，在從憲指部退伍後，將過去在軍隊的經驗與精神，融入醬油產業，完美承接起父親的醬油產業。

創立於民國17年，至今已傳承96年的「美東醬油」，是憲兵中校退伍的傅宏彥在脫下戎裝後，從父親手中接下的家業，「美東醬油」傳到他的手上已經是第三代。

為了瞭解醬油產製方法以及過程中的「眉角」，傅宏彥表示，他在學習中找答案，在製作過程中體會父輩們製作醬油的訣竅，由於過去的傳統產業，大多是口耳相傳，並沒有太系統性的製作方式，他透過不斷摸索，逐漸明白如何製成好的醬油。

過去在部隊累積的經驗，讓他懂得如何將「作戰」經驗轉換成製成醬油，藉由計畫性的操作、推演，讓釀造流程等關鍵的可控因素，掌握在自己手上。

「有什麼結果，就反推其中的原因。」傅宏彥說明，醬油熟成需要一年半的時間；醬油的風味，可能被千百種因素給影響，從釀造步驟準不準確，發酵過程天候如何影響，都可能讓醬油有截然不同的味道。

傅宏彥對於家族傳統產業的堅持，有著家庭精神的濃烈情感，更加入過去軍隊對於守護國家的深厚責任，讓醬油與人之間的連結感更密切，也讓這料理中的配角在平凡中散發出不凡的滋味。