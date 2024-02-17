北韓修憲改國歌！象徵統一概念「三千里」慘下架　教育人民敵視南韓

▲北韓最高領導人金正恩1月15日在最高人民會議上發表施政演說。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動作頻繁，不僅經常試射飛彈與進行各種砲擊訓練，其最高領導人金正恩甚至上個月在最高人民會議上，稱南韓為「頭號敵國」、指示修憲，認為是時候摒棄統一、同民族的錯誤概念，而最近更被發現修改國歌歌詞，悄悄刪除「三千里」單字，南韓統一部對此表示遺憾。

日媒《日本放送協會》發現，公開在北韓外務省官網上的國歌，竟然在一夕之間被悄悄修改歌詞，原本北韓國歌《愛國歌》出現一段「三千里美麗的我的祖國」，被修改成「這個世界上美麗的我的祖國」，象徵描述整座韓半島（朝鮮半島）的單字「三千里」就這樣慘遭北韓官方下架。

據悉，「三千里」（삼천리）從古至今被用來描述整座韓半島（朝鮮半島），象徵半島從南到北的距離長達1000公里（一千里約300多公里）；而這個單字同樣也出現在南韓（大韓民國）的國歌《愛國歌》歌詞，為「無窮花、三千里，華麗江山」。

北韓外務省官網將《愛國歌》指定為朝鮮民主主義人民共和國的國歌，並稱「《愛國歌》充分反映出朝鮮人民崇高的愛國心。（這個國家）擁有美麗的自然風光和豐富的資源、半萬年（即五千年）的歷史以及燦爛的文化傳統。歌曲反映朝鮮人民接受勞動黨的領導、邁向建設富強祖國的光輝道路。」

▲北韓決定將「三千里」從國歌中刪除，圖為北韓觀光名勝金剛山。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《東亞日報》、《世界日報》，金正恩今年1月15日在最高人民會議的施政演說中，將南韓（稱其為大韓民國）視為「頭號敵國」，不僅下達修憲指令，將描述南韓時有同民族、統一等意涵的單字刪除，要求透過教育鞏固民眾對於南韓的敵對意識，甚至還拆除了位於平壤南郊關口、具象徵統一意涵的祖國統一三大憲章紀念塔。

金正恩表示，「憲法應該明示以下條文，才是正確的。包括不再使用『三千里錦繡江山』、『八千萬同胞』等將北與南誤導為同一民族概念的歷史殘渣單字。」

針對近來北韓一連串舉措，南韓統一部副發言人金仁愛（音譯）昨（16）日在例行簡報會議上表達遺憾，「北韓將自己國歌中，象徵5000年來民族共同生活的韓半島的單字『三千里』刪除，試圖抹除和統一相關的用語，對於如此反民族的行徑，（我方）表達遺憾。」