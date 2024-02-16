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泡澡時突產子！櫻花妹冷眼看「嬰兒溺斃」　先後遺棄2嬰屍藏老家

▲▼嬰兒。（圖／CFP）

▲被告先後遺棄2名親生骨肉的屍體。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名28歲女子2021年在自家浴室泡澡時，於裝滿熱水的浴缸內產子，但卻沒有將新生兒撈出，疑似眼睜睜看著孩子溺斃，隨後將屍體藏匿在衣櫃。而警方獲報調查後，在女子老家的閣樓又搜出另一具嬰兒屍體。該名女子被控殺人與屍體遺棄罪嫌，15日首次開庭，而她雖坦承棄屍，但卻否認殺人。

根據《埼玉新聞》報導，28歲被告齊藤真悠涉嫌於2021年8月11日凌晨2時在位於埼玉縣川越市的自家浴缸泡澡時產子，並讓新生兒泡在熱水內活活窒息溺斃，隨後再將嬰兒屍體裝進後背包內，塞在衣櫃深處。

警方獲報後先後依殺人與屍體遺棄等多項嫌疑將她逮捕，而女子則表示，「就算生了也養不了」，坦承犯行。根據法醫的驗屍結果，男嬰身上並無明顯外傷，雖然死因不詳，但是溺斃的可能性極高。

死亡的男嬰經過DNA鑑定確認親生父親是與被告同居的20多歲男子，而該名男性表示，雖然知道齊藤懷孕，但是不知道對方已經生產。警方2021年9月2日依屍體遺棄罪嫌將齊藤真悠逮捕，她則坦言自己先前也曾藏匿其他嬰屍。

警察同月7日按照齊藤所說的，前往她位於春日部市的老家，並在閣樓內發現另一具嬰兒遺體。根據齊藤說法，這個孩子是2018年3月下旬在其他場所產下，隨後偷偷把遺體帶回老家，並藏在閣樓內。由於死亡時間太長，嬰屍的死因與性別皆不詳，而女子的家屬對於她將嬰屍藏在閣樓一事則毫不知情。

全案2月15日首次在埼玉地方法院開庭，檢方認為齊藤在水中生產是極具危險性的行為，因此被告早在生產時就具有殺意。但辯護律師側卻主張，新生兒出生就是死胎的可能性極高，因此將嬰兒放置在水中的行為與導致死亡並無絕對的因果關係，認為殺人罪不該成立。

 
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