日本發射新一代火箭H3　宣布成功進入軌道

▲日本17日上午在鹿兒島縣種子島宇宙中心成功發射新型旗艦火箭H3。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本今（17）日上午在鹿兒島縣種子島宇宙中心，發射自主研發的新型H3旗艦火箭2號機，發射升空後確認第二節火箭引擎能夠成功點火，並成功依照計畫進入預定飛行軌道，現場工作人員當場露出喜極而泣的表情。

根據《日本放送協會》，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）於17日上午9時22分（台灣時間8時22分），在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射新型H3旗艦火箭的2號機，輔助火箭和第一節引擎脫離後持續升空，至上午9時40分確認火箭依照計畫飛行、進入預定軌道。

據悉，JAXA曾於去年3月7日從鹿兒島縣種子島太空中心發射H3火箭1號機，但是透過實況轉播時卻發現，第2節火箭引擎未能確認點燃，導致抵達太空後未能持續推進，也因此相關人員為了顧及安全，不得不執行「自毀模式」，該次發射宣告失敗。

報導指出，H3火箭乃為日本睽違30年以來研製的大型火箭，由JAXA和三菱重工聯手開發，斥資2000億日圓（約新台幣410億元），有望能取代目前的H2A火箭，成為新一代日本的主力火箭，並為日本在激烈的全球太空競爭中打頭陣。