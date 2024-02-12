定情碼頭德陽艦園區打造光點軍事燈區　鋼鐵機器人特展震撼登場！

▲「艦證奇蹟－鋼鐵機器人」創作特展2020年首次在台南市文化局委外景點「定情碼頭德陽艦園區」展出，成功吸引民眾朝聖參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

「艦證奇蹟－鋼鐵機器人」創作特展2020年首次在台南市文化局委外景點「定情碼頭德陽艦園區」展出，展出後話題十足，成功吸引民眾朝聖參觀。

2024年為迎接台南400，營運單位「晴天專業股份有限公司」，特別規劃「艦證奇蹟II－鋼鐵機器人」特展，本展覽把承載舊有軍事武器的德陽軍艦化身酷炫電影場景，將帶給您前所未見的震撼！2月3日至3月10日台灣燈會期間，特別延長展示到晚間十點，並打造光點軍事燈區，歡迎全國各地民眾到場參觀，機會難得，春節期間請立馬衝一波！

「艦證奇蹟II－鋼鐵機器人」創作特展是由一群酷愛運用廢棄鐵件及大型機械進行創作的泰國藝術家，以電影Transformers變形金剛為原型設計出一系列鋼鐵角色。全新「鋼鐵聯盟」新展首度在德陽軍艦上進行發表，新創設計師利用汽車引擎、汽缸作為身體軀幹，再搭載發動機渦輪設計成為四肢，最後利用分屬不同機具零組件構建成鋼鐵機器人，堪稱集工藝與藝術一身的精湛作品，將德陽軍艦化身酷炫電影場景，並於軍艦甲板上以各種造型鋼鐵機器人充斥其中，引領著每個登艦遊客熱血沸騰跟著機器人一起出生入死並肩作戰！



文化局表示，德陽艦原為美軍基靈級驅逐艦，1977年由美國移交我國海軍，在台服役長達28年，總航行浬數297,856浬、航行時數29,154小時，服役期間經歷19任艦長，曾為國執行海峽偵巡、外島運補護航、護漁及各項演訓等多重任務，2005年正式除役。

2009年由高雄的左營軍港拖移至安平港安置進行修復工程，現已成為全國首座除役軍艦再利用為博物館之景點。此次為迎接「台南400」到來，德陽艦園區內外特別重新妝點，以「保衛台南、守護德陽軍艦」為發想，軍艦上的火箭甲板為主體設置有巨型鋼鐵機器人，周遭艙間及動線規畫主題情境區，要讓前來參觀的民眾能融入鋼鐵機器人的征戰場景世界。喜愛機器人的大小朋友們，千萬別錯過哦！有關「安平定情碼頭德陽艦園區」相關活動與展覽訊息，歡迎關注臉書（Facebook）粉絲專頁，掌握最新資訊！

安平定情碼頭德陽艦園區｜台南市安平區安億路115號

營業時間：周一至周日 09:00～18:00(全年無休)