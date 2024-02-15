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南消七大結合諾那華藏精舍　辦「祈福消防寶塔映輝」賞燈祈福

▲台南市消防局第七大隊14日晚上，結合諾那華藏精舍，共同辦理「祈福消防、寶塔映輝」賞燈祈福宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊14日晚上，結合諾那華藏精舍，共同辦理「祈福消防、寶塔映輝」賞燈祈福宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊14日晚上，結合諾那華藏精舍，共同辦理「祈福消防、寶塔映輝」賞燈祈福宣導活動，現場前50名進入賞燈民眾，送精美文創宣導紀念品。

▲台南市消防局第七大隊14日晚上，結合諾那華藏精舍，共同辦理「祈福消防、寶塔映輝」賞燈祈福宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消七大隊現場實施防火災及寶篋印塔等相關歷史、古蹟有獎問答，利用問答方式，讓民眾瞭解平時及古蹟防火災常識及寶篋印塔歷史由來，且提供祈福卡供民眾平時對自己、消防人員、市運等等用書寫方式寫出祈福語後，懸掛在消防祈福燈區內。

▲台南市消防局第七大隊14日晚上，結合諾那華藏精舍，共同辦理「祈福消防、寶塔映輝」賞燈祈福宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次活動於消防局第七大隊中正分隊後方廣場舉辦，其中正分隊火見樓也是有歷史的市定古蹟，於日本時代是最高層樓，相當於現今消防局勤務中心一樣，在置高點望去有火煙時，就打鈴出動前往救災，其祈福寶篋印塔也是有歷史的文物，從印度到西藏傳入現實生活中，象徵和平、祈福，賞燈民眾觀賞後即有獎問答防火災常識及火見樓、寶篋印塔等歷史，答對後即送文創宣導品。

▲台南市消防局第七大隊14日晚上，結合諾那華藏精舍，共同辦理「祈福消防、寶塔映輝」賞燈祈福宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年為「台南400」，系列活動在台南市各區均有活動，且年假今是尾聲，故消防局第七大隊與諾那華藏精舍辦理本次「祈福消防、寶塔映輝」賞燈祈福宣導活動，搭配消防人員的宣導及火見樓，寶篋印塔歷史解說，讓現場賞燈之民眾學習防火災常識的重要性，也可了解火見樓、寶篋印塔等歷史，活用宣導知識技巧融入歷史古蹟文物解說，更強化民眾更熟悉古蹟及平常生活之防災效能深植民眾心中。

第七大隊大隊長石家源表示，此活動結合諾那華藏精舍宣導活動為首次攜手辦理，藉由賞燈時將建物及文物歷史融入宣導是另類宣導，讓民眾瞭解防火災知識及歷史典故，進而達到「古蹟防災能力、強化古蹟防災效能」，也瞭解防火災宣導是廣泛多元化。

▲台南市消防局第七大隊14日晚上，結合諾那華藏精舍，共同辦理「祈福消防、寶塔映輝」賞燈祈福宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

局長李明峯也提醒市民朋友，古蹟能達永續保存是要平時應注意的常識，古蹟文物歷史要大家共同維護。市長黃偉哲表示，今年是台南400，台南各區均有展出燈籠讓其觀賞，提醒民眾不忘要注意平時用火用電之安全，落實古蹟防災，進而達到保障自己人命安全。

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