新營波光節南消消防宣導　人人平安龍過好年

▲台南市消防局第一大隊新營分隊，於春節期間前往新營天鵝湖廣場前辦理消防宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年適逢台南建城400年，首度於新營天鵝湖水域周邊策辦「新營波光節」活動，藉由光影藝術，結合自然生態與歷史人文，展現地方文化生命力，眾多精采作品，使得天鵝湖入夜後變得更加浪漫迷人。

台南市消防局第一大隊新營分隊，於春節期間前往新營天鵝湖廣場前辦理消防宣導，平安龍過好年活動，以有獎徵答的方式，向來到天鵝湖觀賞波光節活動的民眾宣導有關各類居家火災防範、用火電安全注意事項及使用燃氣熱水器要注意一氧化碳中毒等事宜。

年節時分天氣寒冷，家中使用火、電、熱設備頻率較高，也因寒風天因素，家家戶戶為求保暖而緊閉家中門窗，惟也間接造成家中空氣不流通，故過年時分發生住宅火災、一氧化碳中毒等情況時有所聞，為避免類似傷亡情事發生，新營分隊向民眾宣導，「下廚要注意人離火熄」、「使用燃氣設備防範一氧化碳中毒」、「居家住警器安裝推廣」、「禁止田野引火燃燒」、「合法爆竹煙火規範」、「逾期瓦斯鋼瓶」、「珍惜救護資源」、「義消招募」等項目，做好防範方能更安心好過年。

消防局第一大隊呼籲民眾，佳節期間，家家戶戶歡喜慶團圓之餘，仍需注意用火用電、瓦斯使用等安全，平安幸福過金龍年。