全國發生8件一氧化碳中毒　南消籲請民眾注意燃氣設備要通風

▲台南市消防局在一氧化碳預防季期間辦理系列宣導活動，將於各式場合及活動教導民眾如何防範一氧化碳中毒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



隨著農曆新年到來，天氣也跟著寒冷起來，在寒冬裡一家團聚在一起圍爐，居家燃氣設備通風往往容易被忽略，尤其熱水器的安裝位置不當更可能潛藏危機。

2024合計至今，全國已發生8件一氧化碳中毒事件，致1人死亡、21人送醫；另根據內政部2023年統計，在2018年至2022年間，共發生149起一氧化碳中毒事件，造成24人死亡，436人送醫，80％是因為屋外式熱水器安裝在通風不良的地方所導致的。為提醒冬天到來，民眾不可輕忽隱形殺手一氧化碳的潛在危險，台南市消防局在一氧化碳預防季期間(12月至2月)辦理系列宣導活動，將於各式場合及活動教導民眾如何防範一氧化碳中毒。

市長黃偉哲表示，保持室內通風是防範一氧化碳中毒最好的方法，而避免一氧化碳的產生更是重要的，民眾須檢視家中熱水器的形式及安裝位置，若為屋外型熱水器安裝於室內或將熱水器安裝於陽台，但陽台有加裝窗戶或是曬掛衣物，均屬通風不良環境，可能會產生一氧化碳中毒的危險。

局長李明峯表示，民眾對於自家熱水器安裝形式若有疑慮可撥打119或向當地消防分隊提出訪視申請，經評估後如有一氧化碳中毒潛勢便建議儘速改善以確保居家安全。而台南市消防局針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換熱水器，每戶最高補助新台幣3000元，如為低收入戶更高達12000元的補助，因名額有限，額滿或經費用完將提前結束。有需求的民眾可向轄區消防隊洽詢。