超商獨家！「湯姆貓與傑利鼠」限量周邊來了　50公分存錢筒、筆袋超Q

▲7-11將在2月21日15:00起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購/集點送」活動，粉絲一定要全套收藏。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

湯姆貓與傑利鼠粉絲快看過來！就有超商即將開賣「湯姆貓與傑利鼠」限量周邊，以2024全新限定圖案打造約50款周邊，像是有絨毛造型筆袋、環保隨行杯、立體公仔筆電包、20吋絨毛娃娃以及手機殼等，粉絲們絕對不能錯過。

7-11將在2月21日15:00起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購/集點送」活動，邀請超萌趣的打鬧冤家－湯姆貓與傑利鼠，以及傑利的姪子－灰色嬰兒鼠泰菲，不僅一起化身絨毛造型筆、絨毛造型筆袋、絨毛造型手拿包，同時還有上班、開學必備的太陽能計算機、無線充電滑鼠墊、立體造型公仔筆電包，另外還有便利出遊的犀牛盾限定圖素透明手機殼、固定MAX手機支架、AirPods Pro2保護殼、隨時補水的Blender Bottle隨行杯，更有居家造型擺設及收納的造型收納椅凳、萬用翻蓋收納鐵盒，全系列商品實用又可愛。

▲20吋絨毛娃娃有湯姆貓款與傑利鼠款。

▲絨毛造型筆袋有湯姆貓款與傑利鼠款，大容量方便收納。

▲圖最左邊商品為「Blender Bottle Tritan環保隨行杯 – 冰淇淋款」；中間以及右邊商品為「限量Blender Bottle不鏽鋼保溫保冰隨行杯」，分為擁抱款、糖果款。

不僅如此，這次「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點送」活動還特別開發公仔造型迴力車、野獸國50公分大存錢筒、經典俏皮公仔限定原色款組合，還有以華納兄弟經典人物的角色為設計的公仔組合，如哈利波特、蝙蝠俠、超人等，粉絲們一定要全套收藏。

▲圖最左邊商品為「50公分高湯姆貓存錢筒」，灰藍色為限定版本，手、腳、手腕及頭部關節都可動；中間及最右邊商品為「造型收納椅凳」，分為湯姆貓款與傑利鼠款。

▲「公仔造型迴力車」共6款，款式隨機，湯姆貓與傑利鼠與他們最愛的食物一起變成食物迴力車。

▲還有手機殼、手機支架、公仔等商品。

▲日本人氣奇幻動物森林展覽攜手台灣手搖飲推出聯名紙杯。（圖／珍煮丹提供，下同）

另外，日本知名藝術家「樋口裕子」於台灣展開「奇幻動物森林 樋口裕子展」，並聯手手搖飲品牌「珍煮丹」推出3款超可愛聯名限定杯身、2款杯膜，把筆下經典角色係上著貓咪臉蛋卻長出蛇手和章魚腳的GUSTAVE、以愛貓為創作靈感的BORIS，和白色身軀上長著單隻眼睛的HITOTSUME等通通放在手搖杯上，且角色還通通換上新衣，特別以台灣傳統印花、植物作為設計，吸睛度十足，即日起就能在全門市買飲料獲得。

▲加碼喝3款青梅系列飲品。

加碼喝全新青梅系列飲品，首推「九分熟梅子冰茶」，使用9分熟的梅子搭配不知春茶，再放進桂花凍增添咀嚼口感，每一口都清爽好喝；再來的「青梅Highball Tea」則是選用0%啤酒結合青梅、熟香木梨茉莉茶湯，綿密氣泡感帶出似酒似茶的滋味；最後這杯「胭脂梅芭樂綠」，嚴選台灣紅心芭樂搭配木梨茉莉茶，杯底則有青梅，芭樂香與酸甜青梅的組合超對味，即日起於全門市開賣。