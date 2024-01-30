超商限定！史努比最新「14款限量周邊」來了　史努比變身超萌機長

▲7-11攜手星宇航空，將在2月5日起推出全店「星宇航空x史努比聯名精品集點送」活動。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

史上最萌史努比機長來了！就有超商推出全新聯名集點活動，這次直接找來史努比，結合旅遊、居家需求打造14款限量周邊，像是有超可愛史努比機長娃娃、迴力小飛機、保溫瓶、行李箱等，而為了讓史努比粉絲能快速收藏周邊，超商也祭出快閃購，消費不限金額即可加購帶回家。

▲7-11「星宇航空x史努比聯名精品集點送」結合旅遊及居家需求，打造14款限量周邊。



7-11攜手星宇航空，將在2月5日15:00起至2月18日24:00止推出全店「星宇航空x史努比聯名精品集點送」活動（商品可兌換至2月20日24:00），以旅遊、居家2大生活需求，限定開發14款粉絲必收的限量周邊，懷抱飛行夢的史努比化身機長，邀請他的好朋友們一起坐上飛機、翱翔天際。

▲史努比穿上機長外套超可愛。



這次「星宇航空x史努比聯名精品集點送」限量周邊有機長絨毛娃娃、單入絨毛娃娃鑰匙圈、迴力小飛機4入組、布偶小夜燈，抱枕毯、造型眼罩枕、旅行硬殼收納包、Traveler's Choice22吋行李箱、密碼鎖束帶+掛牌組、1L 304不鏽鋼雙面保溫瓶、USB電源供應器、安全帽、皮革鑰匙圈等。

▲「單入絨毛娃娃鑰匙圈」共3款，分別為太空款、機長款、抱飛機款。



▲迴力小飛機4入組，一次擁有史努比、查理布朗、胡士托、歐拉夫4大人氣角色。



為了讓粉絲快速收藏史努比周邊，7-11同步在2月5日15:00起祭出快閃購，至7-11門市消費不限金額即可加價將喜歡的史努比商品帶回家。

▲「1L 304不鏽鋼雙面保溫瓶」共有2款選擇，分別為白款、灰款。



▲「旅行硬殼收納包」共2款，分別為白款、灰款。

人氣手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」和「迪士尼米奇與好朋友系列」第2波聯名來了！這次強勢推出4款全新主題杯身，分別以米奇、米妮、黛絲、唐老鴨作為主角，一旁還有好朋友們作伴，療癒爆表；更打造3款限定不銹鋼聯名環保杯，有可不可藍（700ml售990元）、灰白色（700ml售990元）與金屬原色（500ml售890元）3款式選擇，特意以Y2K拼貼貼紙風格結合米奇與好朋友們的圖樣，可愛到不行，即日起於全門市、官方線上商城上市。

▲第2波迪士尼聯名手搖杯來了。（圖／可不可熟成紅茶提供，下同）

▲超可愛全新3款迪士尼不鏽鋼保溫杯等收。

除外，即日起非會員凡於門市消費滿180元還可獲得迪士尼系列紅包袋組，會員則只要消費150元即可獲得，每人每筆限送1次，不挑款，數量有限、送完為止；且為迎接龍年還有全新「橘果熟成」等喝，使用當盛產台灣在地柑橘汁結合經典熟成紅茶，口感酸甜還吸得到茂谷柑果粒，趕緊搶嚐鮮。

▲迪士尼紅包袋組只送不賣。

▲加碼喝全新飲品「橘果熟成」。