這杯太欠喝！超商首度開賣「現打草莓牛奶」　入口酸甜、奶香超濃

▲7-11限定「果汁BAR」將在2月5日起開賣「現打草莓牛奶」，每一口都能嚐到酸甜草莓滋味搭配濃郁奶香。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

現在正是草莓盛產季，就有超商宣布，將於2月5日開賣「現打草莓牛奶」，以黃金比例現打新鮮草莓與鮮乳，每一口都充滿甜蜜滋味，另外，即日起還有「現打紅豆牛奶」，熱熱喝超療癒，甜而不膩、香濃滑順的口感，絕對會讓你一喝就愛上。

7-11於辦公商圈、住宅區等40間門市引進「果汁BAR」，販售超商獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品，將在2月5日起首度販售現打「草莓牛奶」，每杯售價99元，選用苗栗大湖香水草莓，加入瑞穗鮮乳以絕佳比例現打而成，每一口都充滿宛如初戀般的酸甜滋味，奶香也十分濃郁。

▲「果汁BAR」即日起還有販售「現打紅豆牛奶」，熱熱喝超療癒，每一口都能品嚐綿密紅豆與香濃牛奶交織的口感。

不僅如此，「果汁BAR」即日起也推出另一款現打新品「紅豆牛奶」，每杯售價79元，選用100%大寮產銷履歷紅豆搭配瑞穗鮮乳，能嚐得到綿密紅豆與香濃牛奶交織的療癒口感；現在來「果汁BAR」還能享優惠，即日起至4月16日止，現打果汁全系列商品任選第2杯7折。

▲7-11大台北地區400間門市即日起也限量開賣盒裝「台塑有機草莓」。



另外，7-11大台北地區400間門市即日起也限量開賣與台塑有機農場合作的盒裝「台塑有機草莓」，售價159元，嚴選來自在地有機農場溫室與專門隔離帶栽種的豐香草莓，每顆草莓都柔軟多汁、甘酸宜人。

▲最新2款大湖草莓手搖杯開喝了。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

主打優格飲的療癒系文青手搖杯「發發The Far Far Farm」冬季限定推出全新「踏雪尋莓系列」，一共打造2款草莓飲品等喝，首推「白雪草莓啵啵優格」，選用招牌優格結合酸甜大湖草莓，再搭配寒天啵啵增添口感，最後淋上綿密鹹甜奶蓋，每一口可是都能吸到鮮嫩草莓果丁、香濃優格。

另一杯「白雪草莓啵啵鮮奶」則使用在地小農崙背鮮乳作為基底，同樣搭配大湖草莓、寒天啵啵及鹹甜奶蓋，香甜滋味讓人忍不住一口接一口，即日起就能在全門市喝到。

▲「白雪草莓啵啵優格」選用大湖草莓結合香濃優格，每一口都超滿足。

▲「白雪草莓啵啵鮮奶」則把優格換成鮮奶。