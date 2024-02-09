過年吃素免煩惱！超商開賣超美味「香菇竹筍粥」　零食必嗑多汁肉乾

▲過年吃素免煩惱！7-11天素地蔬開賣最新「香鬆菜脯飯糰」、「香菇竹筍粥」。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

春節假期到來，許多素蔬食者會因為素食餐飲店沒開而苦惱，現在不用擔心了，就有超商除了加強門市素蔬食商品備貨之外，更加碼開賣素蔬鮮食、零食新品，像是有冬天吃超幸福的「香菇竹筍粥」，每一口都能吃到滿滿蔬菜，零食則有多汁富有嚼勁的肉乾，素蔬食者快衝超商開吃了。

7-11觀察，每到農曆新年，住宅區、交通轉運周邊門市早餐時段素蔬食商品需求較平時業績可成長1成，對此，7-11特別加強商品備貨，也於天素地蔬冷藏專區推出2款素蔬食新品，首先是「香鬆菜脯飯糰」，選用原味植物香鬆炒製椒麻香氣，再加入又脆又辣的菜脯，整體口感超有層次。

另一款為7-11與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作開發的「香菇竹筍粥」，為天素地蔬首款蔬食粥品，以台式鹹粥搭配豐富蔬菜，冷冷的天來一碗超滿足；不僅如此，吃素蔬食還可享優惠！2月9日起至2月14日止，只要購買天素地蔬指定品項任2件，就贈10點OPENPOINT點數。

▲「好似肉乾」有原味、辣味，以非基因改造大豆製成，純素無五辛，多汁有嚼勁，越吃越涮嘴。



▲7-11天素地蔬複合店還有販售多款素蔬食零食。

7-11超過130間天素地蔬複合店也引進多樣化的素蔬食商品，品項橫跨常溫、冷藏、冷凍近300款商品，常溫零食因應農曆新年特別推出、「酥格格」、「米米薯片」、「好似肉乾」等適合過年期間的零嘴年貨，還有可常溫保存、微波即食的限量「炆久之心常溫素油飯」，粒粒分明Q彈的糯米與香菇與素肉拌炒，香氣四溢越嚼越有層次。

另外，全台部分門市更引進「陽明春天圓滿桂圓酥」，由米其林綠星主廚開發，外皮使用燕麥奶及南瓜果泥製成，慢火柴焙果肉，桂圓香味醇厚，甜而不膩口，從正餐到解饞小點均可便利購足，滿足蔬食者24小時餐食需求。

▲21PLUS、21風味館最新鹹蛋黃系列開吃了。（圖／21PLUS、21風味館提供，下同）

葷食者則要搶吃速食新品！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」推出全新「鹹蛋黃系列」，選用鹹香金沙作為主角打造2款限定美食，首推重磅回歸的「鹹蛋黃脆薯」，馬鈴薯條撒上濃郁鹹蛋黃粉，鹹甜交織，大人、小孩都會愛，還有全新「鹹蛋黃雞薯」，使用鮮嫩雞肉製成像薯條一樣的長條狀，再把鹹蛋黃粉均勻撒上，每一口都超滿足；加碼還有外酥內Q的「酥炸杏鮑菇」等吃，趕緊衝門市。

▲全新鹹蛋黃雞薯條超罪惡。

▲加碼吃酥炸杏鮑菇。