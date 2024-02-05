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超商最新「爆餡草莓泡芙」！滿滿草莓醬＋卡士達　加碼喝現打草莓牛奶

▲▼7-11門市將在2月7日起開賣「日本進口幸之香草莓迷你泡芙」。（圖／7-11提供）

▲7-11門市將在2月7日起開賣「日本進口幸之香草莓迷你泡芙」，咬下爆出內餡，是酸甜草莓醬混入香濃卡士達。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

草莓控快看過來！超商即將開賣從日本直輸的「草莓迷你泡芙」，咬下薄皮迷你泡芙馬上爆出內餡，是滿滿的酸甜草莓果醬混入香濃卡士達，每一口都超幸福；同步還有新品「現打草莓牛奶」，今（5）日起限定開賣，趕快衝超商買了。

7-11門市將在2月7日起開賣「日本進口幸之香草莓迷你泡芙」，售價69元，草莓季節限定推出，迷你泡芙為薄皮口感，內餡選用香氣濃郁的幸之香草莓製成酸甜果醬加入卡士達，送進嘴裡就能嚐到酸甜濃郁的草莓香。

愛吃草莓的你也一定要喝這杯！7-11於辦公商圈、住宅區等40間門市引進「果汁BAR」，販售超商獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品，今（5）日起首度販售現打「草莓牛奶」，售價99元，選用苗栗大湖香水草莓，加入瑞穗鮮乳以絕佳比例現打而成，每一口都充滿宛如初戀般的酸甜滋味，奶香也十分濃郁。

▲▼7-11開賣現打草莓牛奶、紅豆牛奶。（圖／7-11提供）

▲7-11限定「果汁BAR」將在2月5日起開賣「現打草莓牛奶」，每一口都能嚐到酸甜草莓滋味搭配濃郁奶香。

主打優格飲的療癒系文青手搖杯「發發The Far Far Farm」冬季限定推出全新「踏雪尋莓系列」，一共打造2款草莓飲品等喝，首推「白雪草莓啵啵優格」，選用招牌優格結合酸甜大湖草莓，再搭配寒天啵啵增添口感，最後淋上綿密鹹甜奶蓋，每一口可是都能吸到鮮嫩草莓果丁、香濃優格。

▲▼發發The Far Far Farm最新「踏雪尋莓系列」。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲最新2款大湖草莓手搖杯開喝了。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

另一杯「白雪草莓啵啵鮮奶」則使用在地小農崙背鮮乳作為基底，同樣搭配大湖草莓、寒天啵啵及鹹甜奶蓋，香甜滋味讓人忍不住一口接一口，即日起就能在全門市喝到。

▲▼發發The Far Far Farm最新「踏雪尋莓系列」。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲「白雪草莓啵啵優格」選用大湖草莓結合香濃優格，每一口都超滿足。

▲▼發發The Far Far Farm最新「踏雪尋莓系列」。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲「白雪草莓啵啵鮮奶」則把優格換成鮮奶。

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