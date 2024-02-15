王婉諭盼有權力者勿忘陳俊翰對平權的堅持　「他已為所有人樹立典範」

▲陳俊翰曾拜訪王婉諭國會辦公室。（圖／翻攝王婉諭臉書）



記者杜冠霖／台北報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。前立委王婉諭過去曾因障礙者議題和陳俊翰交流，她今（15日）稍早表示，收到訊息心中非常難過，陳律師對於平權倡議的堅持，自己一輩子都不會忘記，「希望所有握有權力者，都別遺忘陳俊翰律師為我們留下的珍貴資產。」

王婉諭表示，稍早收到陳俊翰律師逝世的消息，心中非常、非常的難過。更無法想像長年照顧陳律師的陳媽媽，內心有多麼的悲痛，「希望所有握有權力者，都別遺忘陳俊翰律師為我們留下的珍貴資產。」

王婉諭也向陳俊翰致意，她表示，謝謝陳律師一路以來，在罕病、身障議題上，給她的支持、鼓勵和協助，「你對於生命追求的熱情、對於平權倡議的堅持，我一輩子都不會忘記。我相信你堅毅的身影，已經為所有人樹立了典範。」

王婉諭指出，創造一個無障礙的環境，讓弱勢者能夠獲得足夠的協助，這是一個國家的責任，更是台灣社會必須繼續努力的未來，「希望所有握有權力者，都別遺忘陳俊翰律師為我們留下的珍貴資產。R.I.P謝謝陳俊翰律師，希望所有的病痛也都已隨風而逝。」