明天開工！東北季風與鋒面來攪局　周五北部高溫大降10度

▲氣象署預報，明晚起因鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

明天（15日）就是7天春節連假後的開工日。中央氣象署表示，明天周四白天，各地大多為多雲到晴，但明晚起到周五因鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有局部短暫雨，北台灣偏濕涼，東半部及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周五白天北部高溫剩下18到19度，和明天相比下滑8到10度，提醒民眾要留意天氣變化。

明天就是開工日，氣象局預報員陳伊秀表示，明天白天天氣穩定，各地大多是多雲到晴天氣，僅東半部與北部山區有局部短暫雨，各地高溫25至29度，清晨低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，可達12到15度，早出晚歸民眾要注意。

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不過，陳伊秀提醒，明晚起到周五清晨受到鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣天氣轉涼，北部將轉為有局部短暫雨，東半部及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五白天則受東北季風影響，陳伊秀表示，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，北台灣天氣較涼，其他地區早晚也有涼意，周五白天北部高溫剩下18到19度，和明天相比下滑8到10度，中南部與花東高溫也下滑2到4度，但低溫變化不大。

▲氣象署表示，明晚到周五（16日）因鋒面通過及東北季風增強，北台灣周五整天濕涼。（圖／氣象署提供）

陳伊秀表示，周六（17日）清晨輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，白天起東北季風減弱，氣溫回升；各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下周日到下周二（18日至20日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部高溫將來到30度，但西半部要留意日夜溫差大。

不過，下周三（21日）又有鋒面接近，陳伊秀指出，屆時東半部及北部山區將有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，預估北部高溫將下滑到26度左右，隨後還有冷空氣報到，但強度還要觀察。