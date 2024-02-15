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鋒面今晚接近！北東甩雨「溫度驟跌逾10度」　下周二迎第二波變天

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▲今晚到明晨將有鋒面通過，緊接著東北季風接力，北東轉為有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(15日)白天晴到多雲，天氣穩定，不過晚間鋒面掠過，北東轉短暫雨，東北季風接力，北東將有一波明顯降溫，高溫驟降逾10度，周末天氣好轉，不過下一波變天將出現在下周二下半天，將有另一波鋒面通過。

天氣風險公司分析師方俊元表示，開工日的今天，清晨受輻射冷卻作用影響，各地清晨低溫極值下降到15度以下，最低溫出現在新竹峨嵋10.7度，感受還是較寒冷，不過台灣周圍仍是高壓迴流的東南至偏南風環境，天亮後氣溫逐漸回升，預估北部高溫可以回升到25到28度、東部25到26度、中南部27到29度。

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方俊元說明，今天白天天氣各地也大致都還會是晴到多雲，較穩定的好天氣，只有台東雲量較多並偶有飄雨機會，預估各地在今天晚上將迎來一波變化。今天晚間逐漸有鋒面將快速接近並影響，預估北部、東部受影響較多一些，深夜時北部將會先雲量增多，並開始陸續有降雨發生，東部也很快受影響，不過這波鋒面所夾帶水氣含量沒有很多，整體雨勢不會太大。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

明天在清晨鋒面通過，東北季風接力，方俊元表示，受東北季風影響北部東部仍會是雲量較多，並有短暫雨天氣，其他各地則是晴到多雲。

方俊元說，明天氣溫會有一波變化，北東部高溫將由27到29下降至15到18度，氣溫下降幅度相當明顯，中南部則是影響較小，只有略下降2到3度，不過清晨仍會有較低氣溫出現，北部可以來到12度左右，其他各地大約在14到16度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周六補班日，東北季風快速減弱，方俊元指出，水氣也有減少趨勢，清晨有輻射冷卻作用影響氣溫仍是會較低一些，隨著環境逐漸轉東南至偏南風，白天高溫就會再次逐漸回升，天氣方面則是會轉較穩定一些，目前看來周末期間一直到下周二上半天都還是較好的天氣。

方俊元提醒，下一波的變化將會在下周二下半天有另一波鋒面將要通過，屆時又會迎來一波變化。

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