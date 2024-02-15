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今晚變天轉雨！　明狂掉12℃

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲今晚起水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天開工，晚起變天，北部周五高溫狂降12度！中央氣象署表示，今天晚間起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣將明顯轉涼，北部轉為有局部短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

氣象署指出，今天清晨低溫中部以北及東北部普遍在13至15度，其他地區16至19度，白天各地高溫25至29度，南部近山區可達29、30度；各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，馬祖逐漸轉為局部短暫雨。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，今晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣將明顯轉涼，北部轉為有局部短暫雨，東半部及恆春半島有局部短暫雨。

氣象署提到，周五清晨鋒面通過及東北季風增強，白天起東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。根據氣象署預報，台北市今高溫達28度，周五僅剩16度，降幅12度。

氣象署預報，周六清晨輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，白天北台灣氣溫回升，各地為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；周日至下周二各地早晚較涼，環境風場為東南風至偏南風，各地為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；下周三鋒面接近，東半部及北部山區水氣增、有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼根據氣象署預報，台北市今高溫達28度，周五僅剩16度，降幅12度。（點圖可放大／氣象署）

（圖／氣象署）

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