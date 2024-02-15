結婚47年恩愛夫離世　女持續6年情人節收到「亡夫送的鮮花卡片」

▲老婦人每年都會收到亡夫送的花。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州女子黛安娜(Diana Maver)16歲與丈夫約翰(John Maver)相識相戀，結婚後生下3名孩子，共同生活長達47年，直到丈夫於2017年去世，然而丈夫去世後，在對方細心的安排下，每年情人節還是會收到對方送的鮮花與賀卡，已經持續6年多。

77歲女子黛安娜，與丈夫約翰結婚長達47年，直到對方於2017年10月去世，原以為他們的愛情故事會就此畫下句點，沒想到約翰生前特別安排好，讓黛安娜每年的情人節還是會收到他所送的花。

Though Diana Maver’s husband passed away in 2017, she still receives a testament of love from him every Valentine’s Day: a bouquet of red roses and white lilies, and a touching card. @DavidMuir shares the heartwarming love story. https://t.co/G8E672NsaY pic.twitter.com/eTrYnTmvL0 — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 15, 2024

約翰每年送給妻子的花束，都是由紅玫瑰和白百合所組成，同時還會附上一張卡片，裡面寫著「我此生只有一個摯愛，那就是你，你是我永遠的情人」。

父親的浪漫舉動讓女兒瑪麗莉(Marilee Heard)感動表示，每年情人節，母親都會在門口收到父親預定送來的花束，「當這些花抵達時，看到我母親臉上的笑容就會知道她有多開心，因為她知道他就在身邊」。

瑪麗莉也不清楚來自亡父的花還會送多久，但她認為根據父親的個性，應該會讓母親餘生都會收到花束，「真愛是存在的，而且可以穿梭陰陽兩界，我父親是一個超級浪漫的人」。