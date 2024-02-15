　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

忘帶鑰匙破窗「被當小偷」　女遭警察連開多槍重傷！恐怖畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／HCSOTexas）

▲ 警官隔著玻璃連續開槍。（圖／翻攝自YouTube／HCSOTexas）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州休士頓發生一起離譜烏龍，一名女子因沒帶鑰匙，打破窗戶後爬牆進入公寓，卻被鄰居誤認是竊賊而報警，遭員警連開5槍導致重傷。警方近日公布隨身密錄器畫面，引發關注。

綜合美媒報導，女子龐西（Eboni Pouncy）和友人貝瑞（Laronda Berry）本月3日半夜回到貝瑞的公寓，卻發現忘記帶鑰匙，便砸破一扇窗戶後爬牆進入。據哈里斯郡警長辦公室，2名警官凌晨約2時10分接獲鄰居報案，稱公寓有人闖入，趕抵現場發現紗窗被拆除，窗戶玻璃碎裂。

警方10日公布密錄器畫面顯示，可見2名警官爬上樓梯後敲門，後退幾步後看見有人靠近門邊，便隔著玻璃窗接連開槍，2人都重新裝上彈匣連續開火，巨響不斷。

龐西委任律師克倫普（Ben Crump）聲明指出，警察敲門後，在屋內的龐西和貝瑞嚇了一跳，以為有人闖入，龐西為了自衛，拿起合法擁有的槍枝走到門前，未料身中5槍。且密錄器畫面證明，警察是先開槍才向當事人問話。

貝瑞此前在記者會上指控，「那天唯一的犯罪行為是警察做的」，她們剛進屋20分鐘就聽到警察敲門發出的巨大砰砰聲，發現龐西中槍打算報警，才意識到對她開槍的就是警察，「想像一下，你打給警察，卻發現是警察在傷害你。」

涉案的2名女警是哈里斯郡警長副手，案發後已被停職，警長辦公室及地方檢察官辦公室正深入調查，目前未提出任何刑事指控。

ET快訊
陸快艇越界翻覆2死！　馬上救起仍溺斃
晚安小雞「道具擺整桌」　四叉貓酸：去柬埔寨開萬聖節派對？
台積電噴709元天價！　10萬股民捶心肝
快訊／晚安小雞上銬「柬埔寨沒開直播」　原因曝光
孕婦長榮機上產子！　台大名醫1理由：適航證明是寫心安的
李多慧短裙熱舞畫面曝光！　DJ忙喊「裙子穿好」
快訊／公布晚安小雞上銬畫面！　《柬中時報》當掉了
德德紅到南韓了！　韓媒讚「台版車銀優」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓人口老齡化加速　每5名求職者有1人超過60歲

結婚47年恩愛夫離世　女持續6年情人節收到「亡夫送的鮮花卡片」

忘帶鑰匙破窗「被當小偷」　女遭警察連開多槍重傷！恐怖畫面曝

日男「臉部抽脂」送命！生前求助遭醫甩鍋　術後1天窒息死

和女友分手3天　男情人節「刮中3千萬頭獎」嗨爆：差點忘記要上班

快訊／晚安小雞、阿鬧上銬現身　柬埔寨警方公開假血假槍

訂房留負評！他帶女郎進房照「直接傳給正宮」　恐怖房東挨告了

82歲英老翁遭撞　拋飛空中！Apple Watch「跌倒偵測」救他一命

為引進戰斧飛彈　日本自衛隊3月起接受美軍培訓

澳洲140年屋齡豪宅要價4.12億！　掀墨爾本高端宅熱潮

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

南韓人口老齡化加速　每5名求職者有1人超過60歲

結婚47年恩愛夫離世　女持續6年情人節收到「亡夫送的鮮花卡片」

忘帶鑰匙破窗「被當小偷」　女遭警察連開多槍重傷！恐怖畫面曝

日男「臉部抽脂」送命！生前求助遭醫甩鍋　術後1天窒息死

和女友分手3天　男情人節「刮中3千萬頭獎」嗨爆：差點忘記要上班

快訊／晚安小雞、阿鬧上銬現身　柬埔寨警方公開假血假槍

訂房留負評！他帶女郎進房照「直接傳給正宮」　恐怖房東挨告了

82歲英老翁遭撞　拋飛空中！Apple Watch「跌倒偵測」救他一命

為引進戰斧飛彈　日本自衛隊3月起接受美軍培訓

澳洲140年屋齡豪宅要價4.12億！　掀墨爾本高端宅熱潮

長榮航1月營收年增16％　全線載客率達9成

南韓人口老齡化加速　每5名求職者有1人超過60歲

結婚47年恩愛夫離世　女持續6年情人節收到「亡夫送的鮮花卡片」

肯爺千字文回應與泰勒絲舊怨！認對她「幫助遠大於傷害」：我不是敵人

藍黨團17日臨時會「打臉韓國瑜」　他嘆可憐哪：首次協商被同志當塑膠

快訊／為買彩券！新北轎車「衝上人行道」狂冒煙　民眾嚇到跌倒受傷

心碎！ 小一女兒想送男生「情人節巧克力」　爸哭著和她一起做

慢得精彩美的亮眼！花蓮天生魅力無限　質感觀光吸引世界目光

瓦城1月營收近4.5億元　2月有望挑戰新高

《甄嬛傳》連播12年封神！陸網熱議最珍貴是「無人翻車」：要挺住

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

國際熱門新聞

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

大洗牌！　日本痛失全球第3大經濟體寶座

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

日本7月發「新紙鈔」！　舊鈔這樣處理

女嚴重燒傷慘死　家人送火化「突然睜眼復活」

超級盃酋長冠軍遊行傳槍響　1死14傷

他「雙腿變藍」以為嚴重血栓　醫曝真相

搭機一半「蛆如雨下」爬滿座位狂蠕動

滅門血案！前Google工程師疑殺妻兒後輕生

普拉伯沃競辦：印尼將維持對台友好

日幼稚園女師兼差酒店妹　停職處分她果斷離職

變態醫偷調包精子　害女意外和哥哥亂倫

更多熱門

相關新聞

和女友分手3天　男情人節刮中3千萬頭獎

和女友分手3天　男情人節刮中3千萬頭獎

美國伊利諾伊州一名男子近來與女友分手，原本準備一個人度過悲傷情人節的他，沒想到在家附近商店購買刮刮樂，竟然刮中100萬美元（約台幣3,140萬元）大獎，開心到差點忘記去上班。

訂房留負評　她收「夫帶女郎進房照」

訂房留負評　她收「夫帶女郎進房照」

為引進戰斧飛彈　日本自衛隊3月起接受美軍培訓

為引進戰斧飛彈　日本自衛隊3月起接受美軍培訓

滅門血案！前Google工程師疑殺妻兒後輕生

滅門血案！前Google工程師疑殺妻兒後輕生

變態醫偷調包精子　害女意外和哥哥亂倫

變態醫偷調包精子　害女意外和哥哥亂倫

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

長榮羽田返台班機孕婦分娩！飛機降松機　民航局：母子均安

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面