情侶遊台東情人節刮中200萬　超強彩券行「前1天才開百萬紅包」

▲飛來發彩券行刮出200萬元的「幸運紅包」頭獎。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

一對北部到台東遊玩的情侶，趁著情人節當天到市區博愛路「飛來發彩券行」，買了4張刮刮樂試手氣，果然財運降臨，其中一張刮出200萬元的「幸運紅包」頭獎，讓兩人開心的說「謝謝財神爺送的情人節禮物」。

台東飛來發彩券行初四才開出100萬元的春節大紅包，沒想到初五情人節當天，又有情侶刮中200萬頭獎刮刮樂，彩券行老闆賴萬成說，這是他營業20年來，開出第13次百萬元大獎了，情侶不僅私下影印彩券送給店家，也包了紅包分享喜悅。

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▲彩券行老闆賴萬成說，這是他營業20年來，開出第13次百萬元大獎了。（圖／記者楊漢聲攝）



賴萬成說，情人節當天一對情侶入店買刮刮樂，開始挑了一張其他款刮刮樂，隨後又挑選了兩張「幸運紅包」，他依對方指定拿取，但正在拿第2張幸運紅包時，對方卻說拿錯張了，原本要放回去，對方則說沒關係，所以一共買了四張刮刮樂。

這對情侶拿到刮刮樂後就跟其他客人在店內桌上刮，刮完後一聲不響就走出店外，未料，一會又返回店家，原來這對情侶是到超商影印中獎的刮刮樂，並交給老闆看，竟中了200萬元頭獎，也包了紅包來感謝店家。

至於中大獎有何福兆嗎？老闆賴萬成說，其實中大獎沒福兆，反而是他店內擺放的一張小圓桌，號稱「百萬圓桌」，因為刮出大獎幾乎都在這張圓桌上，可以稱為鎮店之寶，歡迎民眾前來試手氣。