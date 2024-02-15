訂房留負評！他帶女郎進房照「直接傳給正宮」　恐怖房東挨告了

▲肖恩帶著女郎進房的照片，竟然被直接傳給正宮。（圖／翻攝密西西比州地方法院）



記者吳美依／綜合報導

美國田納西州發生訂房糾紛，一名男子在Airbnb預訂2晚住宿，卻因為與房東產生糾紛而提早退房，在平台留下負評並要求退款後，招致嚴重騷擾，當時他在凌晨帶著另一名女子進入房間，竟也被拍下來寄給正宮，導致婚姻出現裂痕，因此憤而提告。

《福斯新聞》等外媒引述訴訟文件報導，肖恩（Shawn Mackey）2022年9月入住這間位於曼非斯（Memphis）的房間，他曾提前告知此行是為了拜訪朋友，「可能會邀請他們過來吃晚餐」，但是保證低調聚會，而且不會過夜，也收到了「很開心接待你們大家」的回覆。

未料，房東帕梅拉（Pamela Fohler）稍後要求提供完整訪客名單，限縮訪客人數，要求不過夜也須付款，以及一系列額外規定，例如不能邀請當地居民、不能把車停在車庫前方或車道右方、不准裸泳等，如果被報警將收取500美元（約新台幣1.5萬元），如果帶額外賓客回來將立即取消住宿，還要收取250美元（約新台幣7850元）。

▲這場訂房糾紛最終鬧上法院。（示意圖／CFP）



過了一陣子，帕梅拉又聲稱，肖恩邀請了未授權的賓客，她還收到有人在停車場鬧事、吼叫及髒話的投訴，最後以打擾鄰居為由，要求房客離開。

肖恩堅稱上述指控「沒有一個」是真的，但仍按照要求在隔天早上退房，要求退回未住宿的第2晚費用，還在平台留下負評。未料，他的留言卻被Airbnb刪除，還收到停用帳戶警告，以及960美元的違規罰款。

除此之外，肖恩的妻子特瑞莎也收到奇怪電子郵件，「凌晨3點16分的照片尤其引人注目。我應該把照片和影片寄給特瑞莎還是你呢？」附件則是丈夫帶著別的女性進入房間的門口監視器畫面。之後，她又收到帕梅拉傳訊息，「我喜歡妳的包包，妳在哪裡買的？」

對此，肖恩終於忍無可忍，控告Airbnb跟房東侵犯隱私，造成極大精神困擾，並且破壞了他的婚姻。Airbnb已經提出動議，要求強制制裁。帕梅拉也提出動議，要求駁回此案。全案司法程序仍在進行中。