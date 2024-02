變態醫偷調包精子　害女測DNA發現「和高中男友是兄妹」意外亂倫

▲女子測DNA發現和高中男友是兄妹。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國康乃狄克州女子39歲女子希爾(Victoria Hill)長大後發現,由於母親人工受孕時,在不知情的情況下被醫生考德威爾(Burton Caldwell)偷換成自己的精子,使得她擁有至少23個同父異母兄弟姊妹,還意外和高中男友發生亂倫關係。

女子希爾表示,她長大後進行DNA測試,才發現從小養育她長大的父親竟然不是生父,真正的父親是當初幫媽媽做人工受孕的醫生考德威爾。當時考德威爾欺騙希爾母親,說使用的精子是來自一名匿名的醫學院學生。

‘I slept with my half-sibling’: Victoria Hill shares her horror story w/@CNN -- one that reflects the loosely regulated nature of the US fertility industry. She hopes to change fertility fraud by pushing for federal legislation. pic.twitter.com/MokgFgJq2D