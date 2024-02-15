變態醫偷調包精子　害女測DNA發現「和高中男友是兄妹」意外亂倫

▲女子測DNA發現和高中男友是兄妹。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州女子39歲女子希爾(Victoria Hill)長大後發現，由於母親人工受孕時，在不知情的情況下被醫生考德威爾(Burton Caldwell)偷換成自己的精子，使得她擁有至少23個同父異母兄弟姊妹，還意外和高中男友發生亂倫關係。

女子希爾表示，她長大後進行DNA測試，才發現從小養育她長大的父親竟然不是生父，真正的父親是當初幫媽媽做人工受孕的醫生考德威爾。當時考德威爾欺騙希爾母親，說使用的精子是來自一名匿名的醫學院學生。

‘I slept with my half-sibling’: Victoria Hill shares her horror story w/@CNN -- one that reflects the loosely regulated nature of the US fertility industry. She hopes to change fertility fraud by pushing for federal legislation. pic.twitter.com/MokgFgJq2D — Kyung Lah (@KyungLahCNN) February 15, 2024

希爾表示，她當初購買23andMe的DNA檢測盒只是好玩，想了解自己的家族史，沒想到竟然發現驚人真相，而她在同學會上講述這個故事後，高中男友也去做了檢測，沒想到意外發現2人竟然是兄妹。

希爾表示，她收到前男友的簡訊，上面寫著「你是我的妹妹」，可怕發現讓她心靈受創，「這件事情讓我用完全不一樣的角度回顧整個高中生涯，覺得自己的人生被玷汙了」。

除了高中男友，希爾還發現一名小學同學，與她常去餐廳的雙胞胎，可能也都是她同父異母的兄弟姊妹，「我感覺很受傷，現在我只要看到其他人的照片就會想，這個人可能是我的兄弟姊妹，任何人都有可能是我的兄弟姊妹」。

希爾計畫未來對考德威爾提出起訴，但由於她所居住的康乃狄克州對於這類事件法律上沒有制定保護措施，使得要成功起訴十分困難。

與希爾有同樣故事的女子珍妮(Janine Pierson)表示，一直以為自己是獨生女的她，幾年前也是透過DNA測試盒意外發現身世，然而當她前去找考德威爾對質時，對方沒有給予她任何道歉，「他自己也搞不清楚到底有多少孩子，也沒想到這會對我們造成什麼影響」，未來也打算對考德威爾提告。