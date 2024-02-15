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大陸 大陸焦點 特派現場

陸4億票房電影突宣布「退出春節檔」　出品方致歉：選錯檔期

▲▼我們一起搖太陽。（圖／翻攝自封面新聞、貓眼電影）

▲《我們一起搖太陽》劇照。（圖／翻攝自封面新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸熱映中的電影《我們一起搖太陽》14日晚間宣布，在檔期選擇上出現重大失誤，將退出春節檔，延後至今年3月30日上映。據統計，截至今（15）日11時30分，該電影總票房為9264.4萬元（人民幣，下同，約新台幣4億元）。

據《封面新聞》報導，聯瑞影業14日晚間9時許宣布，目前在映中的電影《我們一起搖太陽》將退出春節檔，2月15日將是「搖太陽」在春節期間和觀眾見面的最後一天。

聯瑞影業致歉道，作為主出品方，在檔期選擇上出現了重大失誤，向該片主創和工作人員致歉，對觀眾表達感謝，並表示「影片是一部充滿樂觀精神的電影，是一封寫給普通人的加油信，希望多一些人能收到這封信」。

▼電影數據。（圖／翻攝自貓眼電影）

▲▼我們一起搖太陽。（圖／翻攝自封面新聞、貓眼電影）

據悉，《我們一起搖太陽》由韓延執導，彭昱暢、李庚希、徐帆、高亞麟等人主演。該片改編自紀實報導文章，當「沒頭腦」呂途（彭昱暢飾）遇上「不高興」凌敏（李庚希飾），兩個身患重症卻性格迥異的年輕人，因為「生命接力」的約定，陰差陽錯踏上了一段充滿愛與力量的治癒之旅。

據貓眼電影，聯瑞影業成立於2013年，是一家致力於影視作品投資、製作、營銷發行、精準整合營銷、商業品牌合作的專業機構，代表作品包括《我的姐姐》《人生大事》等。

針對此事，微博網友紛紛評論道，「選擇春節檔純粹是找抽，沒有強大的出品公司和宣發，幹不過的」、「春節真的不太想看BE（悲傷結局）的」、「過年感覺確實不咋會選擇看這種類型」、「沒關係，到時候我們都會去支持」。

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