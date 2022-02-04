陸「最貴」春節檔票價翻倍！觀影人次直減900萬　網哀號：看不起

▲2022大陸春節檔新片實時票房榜。（圖／貓眼電影專業版）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸春節檔電影票房表現亮眼，截至3日晚間8時已突破27億元（人民幣，下同，約新台幣118億元）。不過，高昂的票價引起民眾抱怨，這也使得春節檔首日票房不及去年同期的16.93億，觀影人次更是減少近900萬。

據《觀察者網》報導，由《長津湖之水門橋》、《四海》、《這個殺手不太冷靜》、《奇跡·笨小孩》、《狙擊手》等8部影片組成的「一超多強」格局，為大陸春節檔首日貢獻了超過15億票房。

▲《長津湖之水門橋》。（圖／觀察者網）

《貓眼專業版》數據顯示，截至4日上午8時30分，主旋律電影《長津湖之水門橋》上映4天的票房已達到16.36億元，位居春節檔新片第一；其次是《這個殺手不太冷靜》，票房為4.06億元；《奇跡·笨小孩》則以4.06億元票房排行第三。在《長津湖之水門橋》與《奇跡·笨小孩》這兩部電影的共同助推下，出生於2000年的易烊千璽個人電影總票房已超過100億元。

值得注意的是，2022年春節檔首日票房不及去年同期的16.93億票房，觀影人次更是減少近900萬。據《中國證券報》報導，高票價是影響觀眾進場的重要因素，去年春節檔平均票價48.9元已屬新高，而今年58.7元的平均票價，讓眾多觀眾直呼「看不起」、「是我不配」。

有網友分享，《四海》在一些縣城的票價突破100元；河北廊坊的《長津湖之水門橋》，一張票價在105元至135元之間，「沒有七八十都買不到一張票。」

在北京一家電影院內，《奇跡·笨小孩》、《長津湖之水門橋》、《四海》等影片的票價都超過80元（約新台幣350元）；在北京耀萊成龍影城（馬連道店），《這個殺手不太冷靜》的一張電影票則接近150元（約新台幣655元），而即便如此，晚上6點前的場次還均顯示「滿座」。

報導指出，以北京地區的影院為例，眾多影院的電影票價大比例上浮，甚至翻倍，票價百元的比比皆是。面對影院漲價，眾多影迷開始抱怨，今年春節檔兩2張電影票的價格，在平時可以買3至4張票。

▲微博網友抱怨。（圖／觀察者網）

微博網友的抱怨不絕於耳，「今年票價極其離譜，割韭菜呢」、「疫情開始之後，春節檔全是55+起步，太貴了」、「是我窮，一部2D電影票價175真的下不去手……衷心預祝票房百億」。

高票價導致觀影人次驟降。今年春節檔首日觀影人次為2566萬，大幅低於2021年春節檔首日觀影人次的3446萬，票房也不及去年同期。

新世紀影城泉城路店經理李言魯坦言，「今年整體票價提升不少，一方面帶動了春節檔總票房的提升，但也造成了觀影人次的減少。

李言魯認為，因為2021年就地過年政策觀影人次較高，而今年回鄉過年的較多，「不過最大的變化，是以前的春節檔都是合家歡的喜劇片和商業片為主，今年是主旋律影片領跑。」

對於高票價，還有業內人士直言，受疫情影響，影院近兩年經營狀況一直不佳，年中眾多檔期缺乏優質影片吸引觀眾，春節檔的重要性愈發突出。且部分地區面臨疫情擾動，上座率限制在50%。影院借助漲價以維持日常的運營。

上海一間機構研究員直言，今年春節檔不容樂觀，「人次不夠，票價來湊。」2021年春節檔票房創歷史新高，含服務費總票房達78.4億元。中金公司預估，「中性情形下，今年春節檔含服務費票房將達到69.6 億元。」