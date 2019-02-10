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陸賀歲片迎來「史上最慘烈」之爭　黑馬竄起老牌被打趴

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▲▼流浪地球。（圖／CFP）

▲大陸今年春節票房黑馬《流浪地球》。（圖／CFP）

記者蔡浩祥／綜合報導

自1997年大陸賀歲片《甲方乙方》上映以來，春節賀歲片帶來的票房爆發力，無疑是大陸電影市場年度重要指標之一。但，今年春節上檔賀歲片，卻迎來「史上最慘烈」之爭，票房總收入雖高達14.5億（人民幣，下同），雖超過去年，競爭幅度卻是前所未見

今年春節賀歲片，多部電影選在大年初一同日上映，包括《瘋狂外星人》、《飛馳人生》、《流浪地球》、《神探蒲松齡》、《新喜劇之王》，及適合全家大小收看的兒童電影《小豬佩奇過大年》、《熊出沒原始時代》。

其中，就票房反應上看，《瘋狂外星人》以少見的科幻喜劇風吸引觀眾，首日熱賣4.1億；《飛馳人生》以3.2億緊追在後；周星馳執導的《新喜劇之王》票房、口碑皆下滑，首日僅賣出2.7億，排名第三。

▲▼周星馳新片女主角鄂靖文。（圖／翻攝自微博／《新喜劇之王》、鄂靖文）

▲周星馳執導的《新喜劇之王》票房、口碑皆下滑，首日僅賣出2.7億。（圖／翻攝自微博／《新喜劇之王》、鄂靖文）

至於成龍、阮經天合演的《神探蒲松齡》首日票房則是未曾破億，僅賣出6750萬，反而是《流浪地球》逆勢而上，首日受限排片量雖名列第四，後來票房持續走高，成為這波春節檔最大黑馬，票房已破10億。

綜觀往年統計，大陸電影票房最高前五部，除《戰狼2》、《玩命快遞8》，其他三部皆為春節賀歲片，分別是《紅海行動》、《唐人街探案2》、《美人魚》，足見賀歲片在各家電影公司眼中，成為寸土必爭的兵家必爭之地。

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關鍵字：大陸電影,賀歲片,周星馳,競爭

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