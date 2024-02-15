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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍邀陳揆報告瘦肉精！柯文哲：若綠提不出可信服解釋　只好加開臨時會

▲民眾黨主席柯文哲出席新春開工團拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲出席新春開工團拜。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

針對台糖瘦肉精，國民黨立院黨團主張17日加開臨時會，邀行政院長陳建仁專案報告，並要在今（15）日擬發文要求明（16）進行朝野協商；而今日行政院院會也排定報告事項要陳報此案。民眾黨主席柯文哲表示，如果官員出來解釋的很清楚，那也沒什麼特別要開臨時會的問題，但若民進黨提不出大家可以信服的解釋，那「就只好開臨時會啦！」

柯文哲15日上午率8名立委與黨公職在台玻大樓新春團拜，被問到今年主要目標是否為強化地方連結，因為外界擔心會有泡沫化問題？柯文哲指出，又沒有選舉，怎麼會有泡沫化的問題？因為今年沒有什麼選舉，所以就認真做事，把該做的事情一樣一樣做好，立法院就把立法院的事情做好，黨部把黨部的事情做好，這樣就可以了。

至於柯文哲一週會去黨團開2次會，外界質疑有跟黨團爭主導權問題？柯文哲認為，中央黨部跟黨團每週要有溝通的平台，趁這個機會大家溝通一下意見，其實國民黨、民進黨一樣也是有中常會，也是有溝通的時候。

▲民眾黨主席柯文哲出席新春開工團拜。（圖／記者林敬旻攝）

針對國民黨喊出瘦肉精問題，要求加開臨時會請陳建仁專案報告？柯文哲提及，既然現在中央政府是民進黨，應該是這樣，如果報告馬上就出來、相關官員出來解釋的很清楚，那也沒有要特別開臨時會的問題，「今天問題是民進黨能不能提出一個大家都可以信服的解釋，這才是問題，如果他也講不出所以然，那就只好開臨時會啦！」

而一旁的黨團總召黃國昌也說，事實上新國會新氣象，台灣民眾希望新國會趕快開始上工，這也是為什麼民眾黨團一開始就主張，希望2月16日就開議，「我想如果國民黨靜下心來想一想，當初如果不要隨著民進黨起舞，同意拖到下週處理，現在也不會面臨這麼繁複的程序。」

黃國昌稱，不過既然事已至此，就一切按照程序來，因為到目前為止，本黨團都還沒有收到任何黨團協商的通知，「我也希望以後立法院盡量該通知黨團的就通知黨團，不要每次都是記者先知道、黨團後知道，這個問題當初我們都已點出來過，希望以後運作可以更和諧、更順暢。」

▼民眾黨立委黃國昌出席新春開工團拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌出席新春開工團拜。（圖／記者林敬旻攝）

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